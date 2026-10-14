एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

रेलवे अब राजधानी एक्सप्रेस में कंबल की जगह दे रहा फ्लोरल कॉमफर्टर्स, यह कितने खास? पूर्वी रेलवे ने हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में फ्लोरल डिज़ाइन वाले कॉमफर्टर्स देने की सुविधा शुरू की है. ये बदलाव दुर्गा पूजा के मौके पर किया गया है. Read More

Flight में पावर बैंक ले जाना चाहते हैं? अब किस जगह रखें, जान लें ये 5 बातें अगर फ्लाइट में पावर बैंक ले जाने की सोच रहे हैं तो पहले जान लें उसे ले जाने के नियम क्या है? क्या फ्लाइट में पावर बैंक का इस्तेमाल करना होता है या नहीं. जानें पावर बैंक से जुड़ी जरूरी बातें. Read More

राहुल गांधी ने अभिजीत दीपके को दिया सीधा मैसेज- 'भले ही बैनर अलग हों...' राहुल गांधी ने अभिजीत दीपके के बयान पर कहा कि छात्र, युवा, पत्रकार और INDIA गठबंधन, भले ही बैनर अलग-अलग हों, लेकिन मकसद एक ही है. उन्होंने आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी की आलोचना की. Read More

Explained: अरामको पर हूतियों का बड़ा हमला, भारत समेत पूरी दुनिया के लिए क्यों बढ़ी चिंता सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार को दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक अरामको की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में थोड़ी आग लग गई. Read More

Explained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा? इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

W,W,W...,इस बांग्लादेशी खिलाड़ी ने हैट्रिक लेकर बदला टेस्ट क्रिकेट का इतिहास हसन महमूद ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की. वो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बने. Read More

आज इंदौर में बनेंगे 300 रन! होल्कर स्टेडियम में कितना है T20I का सबसे बड़ा स्कोर? भारत और वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में रनों की बरसात के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में बड़े स्कोर की उम्मीद है. जानिए यहां T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर कितना है और क्या भारत 300 रन बना सकता है. Read More

Aaj Ka Panchang 14 October 2026: मां कूष्मांडा की पूजा आज, शुभ योग के बीच भद्रा भी, जानें पूजा और राहुकाल का समय Aaj Ka Panchang 14 October 2026: 14 अक्टूबर 2026 का पंचांग: मां कूष्मांडा की पूजा और कपर्दिश चतुर्थी आज. जानें दिल्ली का राहुकाल, भद्रा, शुभ योग और अभिजीत मुहूर्त क्यों नहीं है. Read More