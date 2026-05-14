एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

2 हजार से ज्यादा अब नहीं भरा पाएंगे पेट्रोल, संकट के बीच इस राज्य में शुरू राशनिंग; जानें नया नियम Petrol-Diesel Buying New Rule: केरल देश का पहला ऐसा राज्य बना, जहां इस बीच पेट्रोल-डीजल की राशनिंग लागू की गई. इसका मकसद रिटेल आउटलेट्स पर फ्यूल की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 14 मई 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ. Read More

'आतंकी साजिश का हिस्सा था हमला', दिल्ली धमाके को लेकर NIA ने दाखिल की चार्जशीट, हुआ बड़ा खुलासा एनआईए ने दिल्ली के लाल किले इलाके में नवंबर 2025 में हुए कार बम धमाके मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे. Read More

Iran-US War: UN में अमेरिका ने होर्मुज को लेकर ऐसा क्या कहा, साथ आए 113 देश, क्या भारत ने किया सपोर्ट? Iran-US War: UN में अमेरिका ने ईरान पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों में गैरकानूनी गतिविधियों का आरोप लगाया है. इस बीच भारत समेत 113 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More

KKR VS RCB: पहले रन पर झूमे Virat Kohli, शतक पर रहे शांत, अब खुद बताई इसके पीछे की वजह लगातार दो डक के बाद विराट कोहली ने केकेआर के खिलाफ शानदार शतक जड़ा. पहले रन का जश्न मनाया, लेकिन सेंचुरी पर शांत रहे क्योंकि उनका पूरा फोकस टीम की जीत पर था. Read More

RCB Vs KKR: आईपीएल में 9वें शतक के साथ विराट कोहली ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी आईपीएल 2026 के 57वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को 6 विकेट से हराया. Read More

Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष व्रत पर आज बन रहे कई संयोग, नोट करें पूजा का समय और विधि Guru Pradosh Vrat 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आज 14 मई को गुरु प्रदोष है. पंचांग (Panchang) के अनुसार, आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है. जानें प्रदोष काल में पूजा का समय और विधि. Read More