एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 14 जून 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
सावधान! ट्रेन में भूलकर भी साथ न ले जाएं ये चीजें, पकड़े जाएंगे तो लगेगा जुर्माना; जा सकते हैं जेल
Indian Railways: यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेन को किसी भी हादसे से बचाने के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से कुछ नियम सुझाए गए हैं. इसके तहत, कुछ चीजों को साथ लेकर सफर करने की मनाही है. Read More
कहीं आपका पड़ोसी भी तो नहीं चला रहा 'मुफ्त' इंटरनेट? Wi-Fi को लेकर अपनी इन गलतियों को आज ही सुधारें
Wi-Fi right uses: अपने Wi-Fi और राउटर एडमिन- दोनों के पासवर्ड बदलें# WPA2-PSK (AES) या WPA3 का इस्तेमाल करें और अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए WPS को डिसेबल कर दें. Read More
Prakash Raj Joins CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी का आज बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, प्रकाश राज होंगे शामिल
पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ CJP का आंदोलन तेज हो गया है. बेंगलुरु में होने वाले प्रदर्शन में अभिनेता प्रकाश राज भी शामिल होंगे. Read More
PoK में फिर चलीं गोलियां, PAK सेना की फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 55 हुई
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में आज एक बार फिर पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग की है. 9 जून से जारी प्रदर्शन में अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
भारत को लगा बड़ा झटका, नीरज चोपड़ा इस इवेंट से बाहर; पिछले सीजन लिखा था नया इतिहास
Neeraj Chopra: नीरज चोपड़ा को लेकर फैंस के लिए दुखभरी खबर सामने आई. भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर को मैदान पर देखने के लिए फैंस को और लंबा इंतजार करना होगा. Read More
Explained: ...तो इस वजह से FIFA नहीं खेलती भारतीय टीम! 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है?
FIFA World Cup 2026: एशिया में सिर्फ 8.5 सीटों के लिए संघर्ष चल रहा है. 2030 में शायद भारत का नंबर आए, लेकिन तब तक एक देश जो कभी नंगे पैर शेर की तरह लड़ता था, अब अपने बूट्स के फीते बांध रहा है. Read More
Somvati Amavasya 2026: 30 साल बाद अधिकमास में सोमवती अमावस्या का संयोग, सोने पर सुहागा जैसा ये दिन, ऐसे कमाएं पुण्य
Adhik Maas Amavasya 2026: 15 जून को अधिकमास की सोमवती अमावस्या है. 30 सालों बाद अधिकमास की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है. ऐसे में कैसे पुण्य कमाए जान लें. Read More
Bank Holidays Next Week: कल सोमवार को बैंक खुला रहेगा या बंद? जानें 15-21 जून के बीच RBI की छुट्टियों की लिस्ट
Bank Holidays Alert: हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। जून 2026 में, ये छुट्टियां 13 जून और 27 जून को पड़ेंगी. इसके अलावा, कई स्थानीय त्योहोरों के दिन भी बैंक बंद रहेंगे. Read More