एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 14 जुलाई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
चुनाव आयोग का बड़ा कदम, अब कहीं से भी ऑनलाइन जमा हो सकेगा SIR फॉर्म, वोट डालना हुआ आसान
Voter List: अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है तो जान लें, अब SIR के तहत Enumeration Form भरने के लिए BLO का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. ECI ने पात्र मतदाताओं के लिए यह सुविधा ऑनलाइन शुरू कर दी. Read More
Home Buying Tips: सिर्फ घर की कीमत नहीं, रजिस्ट्री के बाद भी देने पड़ते हैं लाखों रुपये, खरीदने से पहले जान लें पूरा खर्च
Home Buying Expenses: घर खरीदते समय सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत और रजिस्ट्री ही नहीं, बल्कि कई दूसरे खर्च भी होते हैं. जानिए घर खरीदने से पहले किन-किन चार्ज का रखना चाहिए ध्यान. Read More
लालू यादव को 'सुप्रीम' राहत, चारा घोटाला मामले में SC ने जमानत रद्द करने से किया इनकार
बिहार के पूर्व CM लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने जमानत रद्द करने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट से कहा कि वो लंबित अपीलों पर सुनवाई में तेजी लाएं. Read More
5 घंटे तक 6 शहरों में बरसा बारूद... ईरान बोला- मार गिराया US का MQ-1, होर्मुज पर जंग से तेल महंगा
US Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया है. इसमें करीब 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. Read More
Digger Trailer: 'तुमने तबाही मचा दी...', टॉम क्रूज की 'डिगर' का ट्रेलर देख उड़े लोगों के होश, आपने देखा?
Digger Trailer Released: हॉलीवुड के एक्शन स्टार टॉम क्रूज की अपकमिंग फिल्म 'डिगर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म ये काफी दमदार है, जिसमें एक्टर नए अवतार में नजर आ रहे हैं. देखिए ट्रेलर. Read More
Dhamaal 4 Review: 'धमाल' फ्रेंचाइजी के फैन हैं और कॉमेडी ऑफ एरर्स पसंद करते हैं, तो ही देखिए ये फिल्म वर्ना बेकार लगेगी
Dhamaal 4 Review: अजय देवगन-रितेश देशमुख की फिल्म 'धमाल 4' को लेकर काफी बज है. फिल्म में नॉनसेंस कॉमेडी है. आइए जानते हैं फिल्म कैसी बनी है. Read More
IND VS ENG: आज इंग्लैंड के खिलाफ कौन-कौन से बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं विराट कोहली, 5 के बारे में जानिए
विराट कोहली वनडे सीरीज खेलने जा रहे हैं. इस मुकाबले में विराट के सामने सचिन तेंदुलकर का रिकार्ड तोड़ने का शानदार मौका होगा. Read More
सूर्यकुमार यादव की वापसी पर आया बड़ा अपडेट, BCCI सूत्र का टीम इंडिया में उनकी वापसी पर बड़ा खुलासा
टी20 सीरीज से बाहर चल रहे सूर्यकुमार यादव की दोबारा वापसी हो सकती है, इसका खुलासा बीसीआई के एक सूत्र ने किया है. Read More
Bhaumvati Amavasya 2026: क्यों खास है ये भौमवती अमावस्या ? पुण्य पाने के लिए शाम को जरुर करें ये खास काम
Bhaumvati Amavasya 2026: आज आषाढ़ माह की भौमवती अमावस्या है. 1000 सोमवती अमावस्या से बढ़कर भौमवती अमावस्या मानी गई है, इस दिन क्या करने से पुण्य मिलता है देखें. Read More
IPO News: आ गया SBI फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ, कितना है इश्यू साइज, क्या आपको पैसा लगाना चाहिए?
IPO News: एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का IPO आज से निवेश के लिए खुल गया है. जानें इश्यू साइज, प्राइस बैंड, GMP, ब्रोकरेज की राय और क्या इस IPO में पैसा लगाना आपके लिए सही रहेगा. Read More