एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 14 अगस्त 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
EPFO: पेंशन के नए नियम, 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने किया आवेदन, क्लेम प्रोसेस में तेजी
EPFO News: सरकार ने बताया है कि ईपीएफओ में 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने हाइर पेंशन का विकल्प चुना है. जानिए यह पैसा कब और कैसे खाते में आएगा. पढ़ें पूरी खबर और नए नियम. Read More
Electricity Bill: दिल्ली में बिजली होगी महंगी, अगले बिल से सरचार्ज लगाने का ऐलान
Electricity Bill: दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने तीन बिजली वितरण कंपनियों बके लिए अतिरिक्त फ्यूल और पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे दी है. Read More
जाति, कोविड वैक्सीन...जनगणना में पूछे जाएंगे ये 40 सवाल, नोटिफिकेशन जारी
जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए केंद्र सरकार ने 40 सवाल तय किए हैं. इसमें लोगों से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), जाति और कोविड वैक्सीन लगाने से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी. Read More
'चीन को ट्रंप टैरिफ से बचाने के लिए मदद कर रहे भारत समेत 40 देश', US का बड़ा दावा
अमेरिका ने दावा किया है कि भारत समेत 40 से ज्यादा देश चीन को ट्रंप के टैरिफ से बचाने में मदद कर रहे हैं. वे चीन के साथ मिलकर एक कथित शैडो ट्रांस-शिपमेंट नेटवर्क चला रहे हैं. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
बारिश से कोल इंडिया ओपन 54 होल तक सीमित, जमाल हुसैन दो शॉट आगे
डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई पर छह बार के विजेता बांग्लादेश के 41 वर्षीय जमाल (65-63) ने सात बर्डी, एक ईगल और दो बोगी वाले उतार-चढ़ाव भरे दौर के बाद अपना कुल स्कोर 12-अंडर 128 पहुंचाया. Read More
IND vs SL: पहले टेस्ट में श्रीलंका की खटिया खड़ी कर देंगे 3 भारतीय खिलाड़ी
India vs Sri Lanka Test: भारत और श्रीलंका का पहला टेस्ट 15 अगस्त से खेला जाएगा. इस सीरीज में टीम इंडिया के 3 खिलाड़ी श्रीलंका टीम की मुश्किल बढ़ा सकते हैं. Read More
नाग पंचमी 2026: करियर, शादी या बिजनेस की बाधा? करें इन 5 नाग मंदिरों के दर्शन
Nag Panchami 2026: क्या आप जानते हैं किस नाग मंदिर के दर्शन से चमकती है नौकरी और बिजनेस? नाग पंचमी 2026 पर जानिए देश के 5 चमत्कारी नाग मंदिरों का रहस्य और उनके खास फायदे. Read More
कहीं आपका निवेश डेड मनी तो नहीं? पैसा तो होगा लेकिन खर्च नहीं कर पाएंगे
Dead Money Investment Return: क्या आपको पता है डेड मनी किसे कहते हैं. क्या आपने कोई ऐसा निवेश कर रखा है, जो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन उससे रिटर्न अबतक आपको नहीं मिला है. जानिए डेड मनी के बारे में. Read More