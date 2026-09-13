एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

BRICS Summit 2026: रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाने की है तैयारी? समझ लें नए रास्ते BRICS Summit 2026 के चलते दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है. रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वालों के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रास्ते बताए हैं. जानें पूरा रूट और ट्रैफिक एडवाइजरी. Read More

बीमारी में छुट्टी ली तो बैंक ने छीनी नौकरी, हाई कोर्ट ने SBI को दिया बहाली का आदेश बीमारी के कारण लंबे समय तक छुट्टी पर रहने वाले SBI के एक अधिकारी को पटना हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया है. कोर्ट ने सभी दावे सुन कर कहा बैंक ने मेडिकल दस्तावेजों पर उचित विचार नहीं किया था. Read More

'रक्षा, AI, अंतरिक्ष, अहम खनिज..', जानें भारत-UAE के बीच क्या हुई चर्चा? भारत में जारी ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन शनिवार को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद ने शनिवार को पीएम मोदी से द्विपक्षीय बैठक की. इस दौरान निवेश बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की. Read More

हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल ब्रिक्स समिट में भारत पधारे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वह हिंदू संत के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने धार्मिक नेताओं से मुलाकात की थी. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

टूट गया 112 साल पुराना रिकॉर्ड, ओली रॉबिन्सन ने PAK टेस्ट में रचा इतिहास ओली रॉबिन्सन ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट में 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 20 से ज्यादा टेस्ट के बाद 19 से कम गेंदबाजी औसत रखने का खास कारनामा किया. Read More

4 विकेट चटकाकर भी विलेन बना PAK गेंदबाज, दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड पाकिस्तान के तेज गेंदबाज रजाउल्लाह ने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू टेस्ट में 4 विकेट लिए, लेकिन 148 रन खर्च करने के वजह से उनकी गेंदबाजी चर्चा में रही. Read More

हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी 2026: एक ही तारीख पर क्यों पड़ रहे दोनों महापर्व? जानें पंचांग Hartalika Teej & Ganesh Chaturthi 2026: 14 सितंबर को हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का अद्भुत संयोग! सुबह 7:06 तक तीज व्रत का समय, फिर शुरू होगी चतुर्थी. जानें शुभ मुहूर्त और पूजा का मध्याह्न काल. Read More