एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

गीजर या सोलर वॉटर हीटर, कौनसा पड़ेगा सस्ता? खरीदने से पहले समझें हिसाब अक्टूबर का महीना चल रहा है और आने वाले महीनों में ठंड की शुरुआत हो जाएगी और इस समय पानी गर्म करने के लिए लोग गीजर या सोलर वॉटर हीटर लेने की सोचेंगे तो जानिए कौन-सा विकल्प आपके लिए फायदेमंद होगा? Read More

ट्यूमर के कारण रद्द करनी पड़ी फ्लाइट, नहीं मिला रिफंड, अब मिलेगा 3 लाख का मुआवजा ब्रेन ट्यूमर के कारण अमेरिका की फ्लाइट रद्द करने पर हैदराबाद के उपभोक्ता आयोग ने एयरलाइन और ट्रैवल एजेंसी को यात्री के परिवार को 3.06 लाख रुपये रिफंड और मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है. Read More

गेट फांदकर जंतर मंतर पर लहराया तिरंगा, भारत माता की जय के नारे, रांका बोले- 'किला...' सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है. जंतर-मंतर पर गेट फांदकर पहुंचे सीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है. Read More

'भारत पर यकीन, दोनों के संबंध...', PM मोदी-ट्रंप का नाम लेकर क्या बोले सर्जियो गोर? अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिका की कुछ कंपनियां भारत में बड़े उत्पादन केंद्र स्थापित कर रही हैं और अमेरिका में भी निवेश हो रहा है. Read More

Explained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा? इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

W,W,W...,इस बांग्लादेशी खिलाड़ी ने हैट्रिक लेकर बदला टेस्ट क्रिकेट का इतिहास हसन महमूद ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की. वो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बने. Read More

आज इंदौर में बनेंगे 300 रन! होल्कर स्टेडियम में कितना है T20I का सबसे बड़ा स्कोर? भारत और वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में रनों की बरसात के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में बड़े स्कोर की उम्मीद है. जानिए यहां T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर कितना है और क्या भारत 300 रन बना सकता है. Read More

Aaj Ka Panchang 13 October 2026: मां चंद्रघंटा की पूजा, जानें राहुकाल और शुभ मुहूर्त Aaj Ka Panchang 13 October 2026: आज मां चंद्रघंटा की पूजा होगी. चंद्रमा शाम 7:12 बजे वृश्चिक में जाएंगे. जानें दिल्ली का राहुकाल, तिथि और शुभ मुहूर्त. Read More