एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 13 मई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Work From Home: UP में वर्क फ्रॉम होम, CM योगी ने पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए हफ्ते में 2 दिन WFH देने को कहा
Work From Home in UP: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए ईंधन के समझदारी से इस्तेमाल की पीएम मोदी की अपील के बाद अब UP CM योगी आदित्यनाथ में WFH के निर्देश जारी किए हैं. Read More
RD Scheme: रोज बचाएं मात्र 333 और पाएं 17 लाख रुपए, पोस्ट ऑफिस की इस RD स्कीम ने मचाया धमाल, जानें पूरा गणित
Post Office: अगर आप सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. भारतीय डाकघर एक ऐसी स्कीम लेकर आया है जिसमें केवल 333 रुपये का निवेश कर आप 17 लाख रुपये पा सकते हैं. यहां जानें पूरा मामला. Read More
सोनिया गांधी की फिर तबीयत खराब, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती, राहुल-प्रियंका भी मौजूद
Sonia Gandhi Admit in Hospital: सोनिया गांधी आंख की समस्या को लेकर मेदांता अस्पताल में भर्ती हुई हैं. ये भी सामने आया है कि वह थोड़ी देर में अस्पताल से डिस्चार्ज होंगी. Read More
Trump China Visit: ट्रंप के बीजिंग दौरे से पहले क्यों भड़क गया चीन? दे डाली चेतावनी, जारी की रेड लाइन
डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार चीन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं. अमेरिका के ताइवान को सीधे हथियार बेचने के मामले को लेकर बीजिंग भड़क गया है. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं
विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More
'ये बर्दाश्त से बाहर है'; पंजाब किंग्स को लेकर फैली अफवाहों पर भड़कीं प्रीति जिंटा, जानिए क्या है पूरी बात
पंजाब किंग्स को लेकर फैली अनुशासनहीनता और प्रभसिमरन सिंह के वजन बढ़ने की खबरों को प्रीति जिंटा ने झूठ बताया. उन्होंने अफवाह फैलाने वालों पर नाराजगी जताई. Read More
आईपीएल 2026 के बीच CSK ने लिया बड़ा फैसला, टीम में शामिल हुआ ये विस्फोटक ऑलराउंडर; जानिए कौन है यह खिलाड़ी
लगातार चोटों से जूझ रही चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 में रामकृष्ण घोष के रिप्लेसमेंट के तौर पर कर्नाटक के युवा ऑलराउंडर मैकनील नरोन्हा को शामिल करने का फैसला किया है. Read More
Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी व्रत का दिन बनाएं शुभ, शाम होते ही इन जगहों पर जलाएं दीप
Apara Ekadashi Vrat 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर आज 13 मई को अपरा एकादशी व्रत मनाया जा रहा है. आज के दिन को शुभ बनाने और लक्ष्मी कृपा पाने के लिए शाम होते ही इन जगहों पर दीपक जरूर जलाएं. Read More
Prateek Yadav Net Worth: हर साल कितना कमाते थे प्रतीक यादव, बिजनेस क्या था, कितनी थी उनकी नेटवर्थ?
Prateek Yadav Business: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का आज लखनऊ में निधन हो गया है. जानिए प्रतीक क्या बिजनेस करते थे और उनकी नेटवर्थ कितनी थी. Read More
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