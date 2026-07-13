एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

EPFO 2.01: अब नौकरी बदलने पर नहीं भरना होगा PF ट्रांसफर फॉर्म, घर बैठे होंगे सारे काम EPFO Update: EPFO ने नया EPFO 2.01 पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे PF ट्रांसफर कई मामलों में ऑटोमैटिक होगा और बैलेंस, क्लेम, ट्रांसफर व पेंशन जैसी सेवाएं अधिक आसान बनेंगी. Read More

Car Insurance: बाढ़ में डूबी कार तो फूटी किस्मत! मानसून में इंश्योरेंस रिन्यू कराने वाले ध्यान दें, बचेंगे लाखों रुपए Car Insurance: बारिश के मौसम में कार को नुकसान होने का ज्यादा खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि स्टैंडर्ड कार इंश्योरेंस हर नुकसान को कवर नहीं करता है. इसलिए सही जानकारी होना जरूरी है. Read More

4 महीने पहले की थी लव मैरिज, नई-नवेली दुल्हन ने की खुदकुशी, सुसाइट नोट में लिखा- मां मुझसे गलती हो गई कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से आत्महत्या का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है. एक प्राइवेट स्कूल में टीचर महिला ने शादी के महज 4 महीने बाद आत्महत्या कर ली. Read More

Bangkok Pub Fire: बैंकॉक के पब में कैसे लगी आग? बाथरूम में मिलीं सबसे ज्यादा लाशें, 27 जिंदा जले, ये रहा मौतों का असली कारण Bangkok Pub: बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई और 63 लोग घायल हो गए. शुरुआती जांच में AC में शॉर्ट सर्किट और बंद इमरजेंसी एग्जिट को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है. Read More

Dhamaal 4 Review: 'धमाल' फ्रेंचाइजी के फैन हैं और कॉमेडी ऑफ एरर्स पसंद करते हैं, तो ही देखिए ये फिल्म वर्ना बेकार लगेगी Dhamaal 4 Review: अजय देवगन-रितेश देशमुख की फिल्म 'धमाल 4' को लेकर काफी बज है. फिल्म में नॉनसेंस कॉमेडी है. आइए जानते हैं फिल्म कैसी बनी है. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

VIDEO: 'अरे बाप रे, इतना लंबा छक्का, गेंद चली गई 305 मीटर ऊंची', एंड्रीस गॉस ने खेली 94 रनों की धमाकेदार पारी आज यानी 13 जुलाई को मुंबई इंडियंस न्यू यॉर्क और वॉशिंगटन फ्रीडम के बीच मेजर लीग क्रिकेट का 29 वां मैच खेला गया.वाशिंगटन फ्रीडम ने 5 विकेट से मुकाबले में जीत दर्ज की. Read More

टी20 वर्ल्ड कप के बाद से अब 24 कैच छोड़े, 11 मौके तो आयरलैंड-इंग्लैंड दौरे पर गंवाए, क्या हुआ टीम इंडिया की फिल्डिंग को? टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी फील्डिंग रही है, लगातार कैच छूटने से भारत को हार झेलनी पड़ी और टीम मैनेजमेंट की चिंता भी बढ़ गई है. Read More

Gupt Navratri 2026: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर बन रहा है ‘शश-महालक्ष्मी’ योग, जानें कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व Ashadh Gupt Navratri 2026: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि,15 जुलाई से शुरू हो रहा है 'शश-महालक्ष्मी' योग. पढ़ें पुष्य नक्षत्र में घटस्थापना की सही शुभ मुहूर्त, 10 महाविद्या पूजा विधि और अचूक उपाय. Read More