INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 13 जुलाई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.

Written By : एबीपी न्यूज़ ब्यूरो |  Updated at : 13 Jul 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

  1. EPFO 2.01: अब नौकरी बदलने पर नहीं भरना होगा PF ट्रांसफर फॉर्म, घर बैठे होंगे सारे काम

    EPFO Update: EPFO ने नया EPFO 2.01 पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे PF ट्रांसफर कई मामलों में ऑटोमैटिक होगा और बैलेंस, क्लेम, ट्रांसफर व पेंशन जैसी सेवाएं अधिक आसान बनेंगी. Read More

  2. Car Insurance: बाढ़ में डूबी कार तो फूटी किस्मत! मानसून में इंश्योरेंस रिन्यू कराने वाले ध्यान दें, बचेंगे लाखों रुपए

    Car Insurance: बारिश के मौसम में कार को नुकसान होने का ज्यादा खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि स्टैंडर्ड कार इंश्योरेंस हर नुकसान को कवर नहीं करता है. इसलिए सही जानकारी होना जरूरी है. Read More

  3. 4 महीने पहले की थी लव मैरिज, नई-नवेली दुल्हन ने की खुदकुशी, सुसाइट नोट में लिखा- मां मुझसे गलती हो गई

    कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से आत्महत्या का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है. एक प्राइवेट स्कूल में टीचर महिला ने शादी के महज 4 महीने बाद आत्महत्या कर ली. Read More

  4. Bangkok Pub Fire: बैंकॉक के पब में कैसे लगी आग? बाथरूम में मिलीं सबसे ज्यादा लाशें, 27 जिंदा जले, ये रहा मौतों का असली कारण

    Bangkok Pub: बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई और 63 लोग घायल हो गए. शुरुआती जांच में AC में शॉर्ट सर्किट और बंद इमरजेंसी एग्जिट को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है. Read More

  5. Dhamaal 4 Review: 'धमाल' फ्रेंचाइजी के फैन हैं और कॉमेडी ऑफ एरर्स पसंद करते हैं, तो ही देखिए ये फिल्म वर्ना बेकार लगेगी

    Dhamaal 4 Review: अजय देवगन-रितेश देशमुख की फिल्म 'धमाल 4' को लेकर काफी बज है. फिल्म में नॉनसेंस कॉमेडी है. आइए जानते हैं फिल्म कैसी बनी है. Read More

  6. 'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में

    July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

  7. VIDEO: 'अरे बाप रे, इतना लंबा छक्का, गेंद चली गई 305 मीटर ऊंची', एंड्रीस गॉस ने खेली 94 रनों की धमाकेदार पारी

    आज यानी 13 जुलाई को मुंबई इंडियंस न्यू यॉर्क और वॉशिंगटन फ्रीडम के बीच मेजर लीग क्रिकेट का 29 वां मैच खेला गया.वाशिंगटन फ्रीडम ने 5 विकेट से मुकाबले में जीत दर्ज की. Read More

  8. टी20 वर्ल्ड कप के बाद से अब 24 कैच छोड़े, 11 मौके तो आयरलैंड-इंग्लैंड दौरे पर गंवाए, क्या हुआ टीम इंडिया की फिल्डिंग को?

    टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी फील्डिंग रही है, लगातार कैच छूटने से भारत को हार झेलनी पड़ी और टीम मैनेजमेंट की चिंता भी बढ़ गई है. Read More

  9. Gupt Navratri 2026: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर बन रहा है ‘शश-महालक्ष्मी’ योग, जानें कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

    Ashadh Gupt Navratri 2026: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि,15 जुलाई से शुरू हो रहा है 'शश-महालक्ष्मी' योग. पढ़ें पुष्य नक्षत्र में घटस्थापना की सही शुभ मुहूर्त, 10 महाविद्या पूजा विधि और अचूक उपाय. Read More

  10. क्या है Thumpn स्टार्टअप, जिसमें अरिजीत सिंह, बादशाह और सुनिधि ने लगाया पैसा, इससे क्या फायदा होगा?

    Business Ideas: लाइव एंटरटेनमेंट डिस्कवरी और टिकटिंग प्लेटफॉर्म 'thumpN' मुंबई बेस्ड एक ऐसा स्टार्टअप है, जिसमें अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान और बादशाह जैसे कई दिग्गज जमकर पैसा लगा रहे हैं. Read More

Published at : 13 Jul 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Hindi News Hindi News Headlines Hindi Samachar Top Hindi News Hindi News Headlines Today Latest News In Hindi Breaking News In Hindi ताजा ख़बरें Breaking News Top News Top Headlines Afternoon Bulletin ABP LIVE Afternoon Bulletin Afternoon Headlines
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Explained: कहीं रिमझिम तो कहीं सूखा क्यों? 15 राज्यों में कुल 72% कम बारिश, क्या बिना बरसे गुजर जाएगा मानसून?
कहीं रिमझिम तो कहीं सूखा क्यों? 15 राज्यों में कुल 72% कम बारिश, क्या बिना बरसे गुजरेगा मानसून?
न्यूज़
एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
इंडिया
संभल, मथुरा और ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मध्यस्थता से करें समाधान, हिंदू-मुस्लिम पक्षकार बोले- सुनवाई जरूरी
संभल, मथुरा और ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मध्यस्थता से करें समाधान, हिंदू-मुस्लिम पक्षकार बोले- सुनवाई जरूरी
विश्व
'भारत ने कर रखा है कब्जा...', अपनी औकात भूल गया पाकिस्तान, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने उगला जहर
'भारत ने कर रखा है कब्जा...', अपनी औकात भूल गया पाकिस्तान, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने उगला जहर
Advertisement

वीडियोज

US Iran War | Crude Oil Price Hike | Hormuz तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा का उछाल!
US Iran War | America Attack Iran | Trump | Black Out :ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रहार!
Sansani | Crime News : Patna Junction पर सरेआम अपहरण और हत्या!
Special Task S2: Amritsar से Kandhar तक..IC-814 हाईजैक की खौफनाक दास्तान Jagwinder Patial के साथ
Iran US War Update: खत्म हुआ मातम..अब ईरान US पर दागेगा एटम बम? | America | IRGC | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangkok Pub Fire: बैंकॉक के पब में कैसे लगी आग? बाथरूम में मिलीं सबसे ज्यादा लाशें, 27 जिंदा जले, ये रहा मौतों का असली कारण
बैंकॉक के पब में कैसे लगी आग? बाथरूम में मिलीं सबसे ज्यादा लाशें, 27 जिंदा जले, ये रहा मौतों का असली कारण
मध्य प्रदेश
'नरोत्तम मिश्रा की पहचान आतंक अन्याय और अत्याचार...', दतिया उपचुनाव के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान
'नरोत्तम मिश्रा की पहचान आतंक अन्याय और अत्याचार...', दतिया उपचुनाव के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान
इंडिया
4 महीने पहले की थी लव मैरिज, नई-नवेली दुल्हन ने की खुदकुशी, सुसाइट नोट में लिखा- मां मुझसे गलती हो गई
4 महीने पहले की थी लव मैरिज, नई-नवेली दुल्हन ने की खुदकुशी, सुसाइट नोट में लिखा- मां मुझसे गलती हो गई
स्पोर्ट्स
VIDEO: 'अरे बाप रे, इतना लंबा छक्का, गेंद चली गई 305 मीटर ऊंची', एंड्रीस गॉस ने खेली 94 रनों की धमाकेदार पारी
VIDEO: 'अरे बाप रे, इतना लंबा छक्का, गेंद चली गई 305 मीटर ऊंची', एंड्रीस गॉस ने खेली 94 रनों की धमाकेदार पारी
विश्व
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ
शिक्षा
AIIMS Delhi में MBBS के लिए कितने नंबर चाहिए? जानें जनरल से SC/ST तक का स्कोर
AIIMS Delhi में MBBS के लिए कितने नंबर चाहिए? जानें जनरल से SC/ST तक का स्कोर
टेक्नोलॉजी
स्क्रीन देखते-देखते थक जाती हैं आंखें? फोन में तुरंत बदलें ये सेटिंग्स
स्क्रीन देखते-देखते थक जाती हैं आंखें? फोन में तुरंत बदलें ये सेटिंग्स
ABP NEWS
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
ABP NEWS
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
ABP NEWS
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
ABP NEWS
मंत्री यात्री के तौर पर बस में सवार हुए, नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाया।
मंत्री यात्री के तौर पर बस में सवार हुए, नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाया।
ABP NEWS
ससुराल में बेटी की नाक काट दी गई, उसके परिवार ने भी जवाबी कार्रवाई में ननद की नाक काट दी।
ससुराल में बेटी की नाक काट दी गई, उसके परिवार ने भी जवाबी कार्रवाई में ननद की नाक काट दी।
Embed widget