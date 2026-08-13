एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

Train Cancelled: इस महीने 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, यात्री चेक कर लें अपना टिकट Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है. दिल्ली-रेवाड़ी रेलखंड पर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम से जुड़ा काम किया जाएगा, जिसके कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है. Read More

टिप दो, राइड जल्दी मिलेगी? अब ऐप पर नहीं दिखेगा ये ऑप्शन, सरकार का सख्त निर्देश Ola Uber Booking News: राइड हेलिंग ऐप्स पर सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं. जानिए टिप देने को लेकर Ola, Uber और Rapido जैसी कंपनियों पर नए दिशा-निर्देशों का क्या असर पड़ेगा? Read More

NDA और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आए, बीच में खड़ी रही सिक्योरिटी संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए. इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी नजर आए. विपक्ष ने अमित शाह सदन में आओ के नारे लगाए. Read More

पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें वह कथित तौर पर हाफिज सईद को अपना फॉलोवर बताते हैं और भारत के खिलाफ धमकी देते नजर आ रहे हैं. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

IND vs SL: पहले टेस्ट में श्रीलंका की खटिया खड़ी कर देंगे 3 भारतीय खिलाड़ी India vs Sri Lanka Test: भारत और श्रीलंका का पहला टेस्ट 15 अगस्त से खेला जाएगा. इस सीरीज में टीम इंडिया के 3 खिलाड़ी श्रीलंका टीम की मुश्किल बढ़ा सकते हैं. Read More

कोल इंडिया ओपन में क्षितिज नवीद कौल आगे, बारिश ने रोका दूसरे दौर का खेल बुधवार दोपहर एक बजे तेज बारिश के कारण खेल रोके जाने के समय 132 खिलाड़ियों में से लगभग आधे खिलाड़ियों ने अपना दूसरा दौर पूरा नहीं किया था. Read More

Third Sawan Somwar 2026: सावन शिवरात्रि के बाद 17 अगस्त शिव पूजा का सबसे दुर्लभ दिन, बन रहा महासंयोग Third Sawan Somwar 2026: सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त को है इस दिन नाग पंचमी का महासंयोग बन रहा है. ऐसे में महादेव की पूजा किस मुहूर्त में करें, इस संयोग का क्या लाभ मिलेगा जान लें. Read More