एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

मोबाइल की तरह पोर्ट होगा Fastag, बिना नया स्टीकर खरीदे बदल सकेंगे बैंक अब मोबाइल नंबर की तरह FASTag भी पोर्ट कर सकेंगे. OneTag सुविधा से बिना नया फास्टैग खरीदे बैंक बदल सकेंगे. जानें फास्टैग पोर्ट करने का तरीका और किन बैंकों में मिलेगी ये सुविधा. Read More

सहारा से रिफंड पाने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें? पढ़ लें लिस्ट क्या आपने सहारा की कोऑपरेटिव सोसायटी में पैसे जमा किए थे और अब आप रिफंड के लिए क्लेम करता चाहते हैं तो उससे पहले कुछ जरूरी दस्तावेजों को तैयार कर लें, ताकि क्लेम की प्रक्रिया पूरी की जा सके. Read More

CJP नेता सौरव दास मोदी सरकार पर भड़के, बोले- 'इंस्टाग्राम पर मेरी...' कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि मेटा इंस्टाग्राम पर मेरी पोस्ट्स को लगातार ब्लॉक कर रहा है. उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया कंपनियों से अपील करता हूं कि वे सरकार के दबाव में न आएं. Read More

इधर BRICS, उधर अमेरिकी हाउस में रूस-ईरान प्रतिबंध बिल पर पड़े वोट, भारत की टेंशन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रूस-ईरान प्रतिबंध बिल पर वोट की तैयारी है. बिल में रूस के व्यापारिक साझेदारों पर भी टैरिफ लगाने का प्रावधान है, जिससे भारत पर असर की चिंता बढ़ी है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

टूट गया 112 साल पुराना रिकॉर्ड, ओली रॉबिन्सन ने PAK टेस्ट में रचा इतिहास ओली रॉबिन्सन ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट में 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 20 से ज्यादा टेस्ट के बाद 19 से कम गेंदबाजी औसत रखने का खास कारनामा किया. Read More

4 विकेट चटकाकर भी विलेन बना PAK गेंदबाज, दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड पाकिस्तान के तेज गेंदबाज रजाउल्लाह ने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू टेस्ट में 4 विकेट लिए, लेकिन 148 रन खर्च करने के वजह से उनकी गेंदबाजी चर्चा में रही. Read More

लालबागचा राजा 2026 का पहला लुक आया सामने, Video में देखें क्या है इस बार थीम Lalbaugcha Raja 2026 First Look: मुंबई के लालबागचा राजा 2026 का पहला लुक सामने आ चुका है, इस बार मूर्ति और पंडाल को महादेव की थीम पर बनाया गया है. देखें इसका वीडियो. Read More