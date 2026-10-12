एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

इलेक्ट्रिक एंबुलेंस चलानी है तो सरकार कितने रुपए की सब्सिडी देगी? अगर आपको इलेक्ट्रिक एंबुलेंस खरीदनी है तो केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना की मदद से आप सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. जानिए इलेक्ट्रिक एंबुलेंस पर कितनी सब्सिडी मिलेगी? Read More

सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...' कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरव दास ने कहा कि हम पुलिस को ऑप्शन दे रहे हैं कि वो बताए कि हम कब प्रोटेस्ट कर सकते हैं. पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देंगे. उसके बाद फिर कॉल लेंगे. Read More

हूती मिसाइल हमले से दहला रियाद एयरपोर्ट, सामने आया अटैक का वीडियो सऊदी अरब के रियाद एयरपोर्ट के टर्मिनल-4 पर फिर हमला हुआ. एक व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल हुए. इससे पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी. Read More

Explained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा? इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

आज इंदौर में बनेंगे 300 रन! होल्कर स्टेडियम में कितना है T20I का सबसे बड़ा स्कोर? भारत और वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में रनों की बरसात के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में बड़े स्कोर की उम्मीद है. जानिए यहां T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर कितना है और क्या भारत 300 रन बना सकता है. Read More

W,W,W..., बांग्लादेश के हसन महमूद ने हैट्रिक लेकर बदला टेस्ट क्रिकेट का इतिहास हसन महमूद ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की. वो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बने. Read More

Aaj Ka Panchang 12 October 2026: मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आज, रात में बदलेगी तिथि, जानें राहुकाल और शुभ समय Aaj Ka Panchang 12 October 2026: नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी. जानें दिल्ली का राहुकाल, शुभ मुहूर्त, द्वितीया तिथि और चंद्र दर्शन का समय. Read More