एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 12 जून 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Train Cancelled: यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 14 जून को कई ट्रेनें रद्द, सफर से पहले जरूर चेक करें स्टेटस
Train Cancelled: अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. रेलवे ने एक बड़े मेगा ब्लॉक की घोषणा की है, जिसके कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. Read More
Government Scheme: बेटियों के लिए वरदान है ये योजना, 21 साल की उम्र में मिलेगा 72 लाख का बंपर फंड, जानें नियम
SSY Scheme: बेटियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है. जहां, पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित यह एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म बचत योजना है. Read More
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
Rajya Sabha Election Result 2026: राज्यसभा चुनाव में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान समेत चार उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए. Read More
कब पूरी तरह खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट, जहाजों के निकलने पर नहीं होगी रोकटोक, ट्रंप ने बता दी तारीख
US-Iran War: ट्रंप ने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट कई महीनों से खुला हुआ है, बस आपको इसकी जानकारी नहीं थी. हमने बहुत सारे जहाज वहां से निकाले और करोड़ों-करोड़ों बैरल तेल भी इस रास्ते से गुजारा गया. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
ICC Women's T-20 World Cup 2026: महिला टी20 विश्व कप में अब तक अधूरा रहा सपना, क्या 2026 में खत्म होगा टीम इंडिया का इंतजार?
ICC Women's T-20 World Cup 2026: भारतीय महिला टीम टी20 विश्व कप 2026 में पहला खिताब जीतना चाहेगी, लेकिन पिछले सभी प्रयास नाकाम रहे हैं. Read More
महिला T20 World Cup 2026: 12 टीमें, 33 मैच और करोड़ों का इनाम, यहां जानें पूरी डिटेल
क्रिकेट के सबसे रोमांचक फॉर्मेट टी20 का सबसे बड़ा महिला महाकुंभ 12 जून से इंग्लैंड में शुरू होने जा रहा है. आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 इस बार कई मायनों में खास रहने वाला है. Read More
Aaj Ka Panchang 12 June 2026: शुक्र प्रदोष व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
Panchang 12 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें Read More
LPG Price Today: आज 14 और 19 किलो का गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा? जानें आपके शहर में क्या है नया रेट
LPG Price Today: आज आपके शहर में 14 किलो और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने रुपए में मिलने वाला है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां पूरी रेट लिस्ट दी गई है. Read More