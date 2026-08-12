एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

बीमार बच्चे का क्लेम किया खारिज, कोर्ट ने बीमा कंपनी को सिखाया सबक Insurance Claim Consumer Court: एक बच्चे के इलाज के बाद बीमा कंपनी ने उसके पिता को क्लेम देने से इनकार कर दिया. इसके बाद शख्स ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जानें फिर कोर्ट ने क्या किया. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 12 अगस्त 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ. Read More

तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM विजय बोले- 'महिला आरक्षण को जोड़ने से...' तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने लोकसभा में सीटों की संख्या 543 ही रखने के लिए प्रस्ताव पेश किया है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल को परिसीमन से जोड़ने से इसके लागू होने में देरी होगी. Read More

भारत पर 100% टैरिफ का खतरा, पीटर नवारो ने बताया कैसे सुलझेगा मसला अमेरिका के नए लिंडसे ग्राहम बिल को लेकर व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो का बयान आया है. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के संबंधों पर बात की. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

होल-इन-वन सहित 62 के स्कोर के साथ ओम प्रकाश चौहान कोल इंडिया ओपन में शीर्ष पर ओम प्रकाश चौहान ने कोल इंडिया ओपन के पहले दौर में बढ़त हासिल कर ली है. वह शीर्ष पर पहुंच गए हैं. चंडीगढ़ के अजीतेश संधू दूसरे पायदान पर हैं. Read More

ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका Sushil Kumar: दो बार ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी है. Read More

Aaj Ka Panchang 12 August 2026: आज हरियाली अमावस्या पर स्नान-दान मुहूर्त, पुष्य नक्षत्र, पूरा पंचांग देखें Aaj Ka Panchang 12 August 2026: आज सावन अमावस्या और बुधवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More