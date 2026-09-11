एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

ब्रिक्स सम्मेलन के चलते कई ट्रेनें रद्द, कई के रास्ते बदले, देखें पूरी लिस्ट Train Cancelled: 11 से 13 सितंबर के बीच दिल्ली से ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को थोड़ा सतर्क रहना होगा. BRICS Summit के कारण कई ट्रेनों के रूट और संचालन में बदलाव किया गया है. देखें लिस्ट. Read More

दिल्ली में लोक अदालत की तारीख बदली, 12 सितंबर नहीं, अब नोट कर लें ये नई डेट अगर आप 12 सितंबर को लगने वाली लोक अदालत में जाने वाले हैं और आप दिल्ली से हैं तो यह जानकारी आपके लिए ही है. दिल्ली में लगने वाली लोक अदालत की तारीख को टाल दिया गया है, जानिए नई तारीख. Read More

बंगाल में बयान पर हुआ बवाल तो धीरेंद्र शास्त्री ने दी सफाई, 'हम भला किसी के...' पश्चिम बंगाल में मांसाहारी पर दिए बयान को लेकर हुए विवाद पर धीरेंद्र शास्त्री ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि हम भला किसी के भोजन पर थोड़ी रोक सकते. किसी के जीने पर थोड़ी रोक सकते हैं. Read More

वेज या नॉनवेज पुतिन को क्या पसंद? इस डिश को खाकर आती है मां की याद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खाने का शौक है. वो फ्रेश खाना पसंद करते हैं. आइए आपको उनकी फेवरेट डिश के बारे में बताते हैं. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं दे पाएंगी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रायल दिल्ली हाई कोर्ट ने विनेश फोगाट को वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के सिलेक्शन ट्रायल में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. बता दें कि ट्रायल 14 सितंबर को दिल्ली में है. Read More

वैभव सूर्यवंशी ने मोहम्मद शमी को दिया खास तोहफा, वीडियो आपका भी जीत लेगा दिल ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी का खिताब जीता. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने मोहम्मद शमी को खास तोहफा दिया, जिसका BCCI ने वीडियो शेयर किया. तो आइए जानते हैं कि यह खास तोहफा क्या है. Read More

आज 11 सितंबर 2026, भाद्रपद अमावस्या पर स्नान-दान मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें Aaj Ka Panchang 11 September 2026: आज भाद्रपद अमावस्या और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More