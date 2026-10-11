एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

Petrol-CNG दोनों पर चलने वाली गाड़ी में लंबे समय तक पेट्रोल न डलवाने से क्या होगा? अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी और पेट्रोल दोनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन आप केवल सीएनजी से ही गाड़ी को लंबे समय से चला रहे हैं तो ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. जानिए क्यों? Read More

'चैंबर से हिरासत में लिया, चलती बस में फेंका', SC में प्रोटेस्ट को लेकर सुनवाई, क्या बोले जज जंतर-मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुनवाई में कपिल सिब्बल ने दिल्ली में ज्यादा सख्ती के खिलाफ अपना पक्ष रखा है. Read More

सऊदी के रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले में 12 की मौत, 309 घायल सऊदी अरब के रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को एक बार फिर हमला हुआ है. इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

रोनित रॉय ने 5 साल के लिए किराये पर दी लग्जरी प्रॉपर्टी, हर महीने होगी इतने लाख कमाई अभिनेता रोनित रॉय ने मुंबई के अंधेरी में अपना एक ऑफिस एक स्किन और हेयर केयर कंपनी को किराये पर दिया है. इसके जरिए अभिनेता को हर महीने लाखों रुपये का किराया मिलेगा. Read More

शाई होप तोड़ेंगे क्रिस गेल के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड, आज है भारत-वेस्टइंडीज तीसरा टी20 भारत और वेस्टइंडीज के तीसरे टी20 मुकाबले में शाई होप के पास क्रिस गेल के तीन बड़े रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. होप ने दूसरे टी20 में शतक लगाया था. Read More

'बांग्लादेश ने हमें डरा दिया...', क्रिस गेल ने क्यों कहा ऐसा WCL 2026 में बांग्लादेश चैंपियंस के खिलाफ जीत के बाद क्रिस गेल ने बताया कि विरोधी टीम ने वेस्टइंडीज को कैसे चुनौती दी और मुकाबले को रोमांचक बनाया. Read More

Aaj Ka Panchang 11 October 2026: नवरात्रि आज से, दिल्ली में सुबह 6:19 बजे से घटस्थापना Aaj Ka Panchang 11 October 2026: नवरात्रि का पहला दिन, मां शैलपुत्री की पूजा, कलश स्थापना के दो मुहूर्त और राहुकाल. वैधृति योग में पूजा कब करें? आइए जानते हैं आज का पंचांग. Read More