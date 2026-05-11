एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

गोल्ड तो नहीं, क्या चांदी के खरीद सकते हैं गहने? इससे विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होती क्या? जानिए India Gold-Silver Import: ईरान-अमेरिका के बीच जारी जंग के बीच पीएम मोदी ने नागरिकों से एक साल तक सोने की खरीद से दूर करने की सलाह दी है.साथ ही खर्च में कटौती के कई दूसरे उपाय अपनाने के लिए कहा. Read More

Delhi Bus News: दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खबर, फ्री बस राइड के लिए अब जेब में होना चाहिए ये खास कार्ड Delhi Latest News: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है. जहां, अब में सफर करने वाली महिलाों के लिए वन दिल्ली स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की जा रही है. महिलाओं को अब नहीं पड़ेगा पिंक टिकट. Read More

Shashi Tharoor On SIR: बंगाल में कैसे हुई बंपर जीत? शशि थरूर ने बताया वो कारण राहुल गांधी, ममता बनर्जी दोनों हो जाएंगे खुश! Shashi Tharoor On SIR: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पश्चिम बंगाल चुनाव में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि लाखों वोटर मतदान से वंचित रह गए होंगे. Read More

ईरान से जंग के बीच चीन जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, जिनपिंग से होगी मुलाकात, सामने आई तारीख अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 मई से 15 तक चीन का दौरा करेंगे. जहां वह प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More

IPL 2026: भुवनेश्वर के पास पर्पल कैप, जानिए ऑरेंज कैप की रेस में कौन सबसे आगे भुवनेश्वर ने एमआई के खिलाफ 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 23 रन देकर 4 बड़े विकेट निकाले. इसके साथ ही, उन्होंने मैच के आखिरी ओवर में शानदार छक्का लगाते हुए आरसीबी को रोमांचक जीत दिलाई. Read More

बिना एक भी छक्का लगाए ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 बल्लेबाज, लिस्ट में ये भारतीय दिग्गज टॉप पर बिना एक भी छक्का लगाए ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 बल्लेबाजों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. Read More

Somnath Amrit Mahotsav 2026: सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ आज, पीएम मोदी करेंगे कुंभाभिषेक Somnath Amrit Mahotsav 2026: सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ पर आज 11 मई को पीएम मोदी शामिल होंगे और कुंभाभिषेक करेंगे. सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन मंदिर के प्रांगण में आयोजित होगा. Read More