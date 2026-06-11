एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 11 जून 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
UDAN Scheme: सिर्फ 2500 रुपये में प्लेन का टिकट? लेकिन बुकिंग से पहले जान लें ये जरूरी शर्तें
UDAN Scheme: अगर आप भी यह सोचते हैं कि उड़ान योजना के तहत हर फ्लाइट टिकट सिर्फ 2500 रुपये में मिलती है, तो आपको इसकी पूरी सच्चाई जान लेनी चाहिए. जानिए पूरी डिटेल. Read More
Tatkal Ticket Booking: अब तत्काल टिकट बुक करना होगा आसान, रेलवे ने शुरू किया टोकन सिस्टम, जानें पूरी डिटेल
Tatkal Ticket: तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. कोटा डिवीजन ने स्टेशनों पर टोकन सिस्टम शुरू किया है, वहीं रेलवे ने टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन से जुड़े जरूरी नियम भी बताए हैं. Read More
'अगर उनके पास 20 सांसद तो...', TMC के बागी नेताओं को लेकर फायर हुईं महुआ, जानें क्या कहा
तृणमूल कांग्रेस से कई नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर महुआ मोइत्रा का बयान आया है. उन्होंंने कहा कि अगर उनके पास कोई लेटर होता तो वो अबतक सामने आ गया होता. Read More
Explained: 61% इजरायली और ट्रंप चाहते नेतन्याहू राजनीति छोडे़ं! फिर भी दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों, क्या जीत पाएंगे?
Israel Election 2026: विपक्ष अगर बिखरा रहा तो नेतन्याहू एक बार फिर जोड़तोड़ करके सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर बेनेट और लैपिड ने प्री-पोल गठबंधन कर लिया, तो जीत लगभग नामुमकिन हो जाएगी. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
FIFA 2026 OPENING CEREMONY: शकीरा और केटी पेरी की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ शुरू होगा फीफा विश्व कप 2026, जानिए A टू Z
FIFA World Cup 2026: पहला मुकाबला मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला जब शुरू होगा तब भारत में 12 जून हो चुका होगा. समय की बात करें तो मैच रात में 12 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा. Read More
हार्दिक पंड्या OUT, नए खिलाड़ी की एंट्री! अफगानिस्तान वनडे में कैसी होगी टीम इंडिया?
धर्मशाला का मैदान भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली वनडे सीरीज के पहले मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है. शनिवार से शुरू हो रही इस सीरीज में भारतीय टीम की नजर शानदार शुरुआत पर होगी. Read More
Param Ekadashi Katha: परम एकादशी पर पूजा में पढ़ें ये कथा, विष्णु जी की बरसेगी कृपा
Param Ekadashi 2026: 11 जून को परम एकादशी का व्रत किया जाएगा. इस दिन पूजा में कथा का पाठ करें, मान्यता है कि इससे विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और श्रीहरि का आशीर्वाद मिलता है. Read More
लोन लेने में कौन आगे, Gen Z, मिलेनियल्स या बुजुर्ग? रिपोर्ट में भारत के सबसे बड़े कर्जदारों का खुलासा
India's Biggest Borrowers: इन दिनों लोन लेना बड़ी आम बात है, लेकिन जब आप आकड़ों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि किस उम्र के लोग सबसे ज्यादा लोन ले रहे हैं. Read More