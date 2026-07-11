एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

Salary Savings: कमाई बढ़ रही, फिर भी बैंक बैलेंस नहीं? इन आदतों की वजह से खाली हो रही है जेब Financial Planning: सैलरी बढ़ने के बावजूद गलत खर्च और निवेश की आदतों के कारण बचत नहीं हो पाती. वित्तीय रूप से मजबूत बनने के लिए आय के साथ सही बचत और निवेश करना जरूरी है. Read More

ट्रैफिक पुलिस किस गलती पर काटती है सबसे ज्यादा चालान? कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती AI Traffic Camera: AI कैमरे और CCTV अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का स्वतः ई-चालान काट रहे हैं. सबसे अधिक चालान ओवरस्पीडिंग, हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनने और रेड लाइट जंप करने पर होते हैं. Read More

दिल्ली से यूपी-बिहार तक कैसा रहेगा मौसम? IMD ने जारी किया 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें अपने राज्य का हाल देशभर में इन दिनों मानसून का कहर है. मौसम विभाग ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल समेत कई राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया है. Read More

'आज मोदी हमारा फोन भी नहीं उठाते', शहबाज शरीफ के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- पाकिस्तान ने गंवाया मौका पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खास सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान ने पीएम मोदी की तारीफ कर पाकिस्तानियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है. उनके बयान ने सभी को चौंका दिया है. Read More

Dhamaal 4 Review: 'धमाल' फ्रेंचाइजी के फैन हैं और कॉमेडी ऑफ एरर्स पसंद करते हैं, तो ही देखिए ये फिल्म वर्ना बेकार लगेगी Dhamaal 4 Review: अजय देवगन-रितेश देशमुख की फिल्म 'धमाल 4' को लेकर काफी बज है. फिल्म में नॉनसेंस कॉमेडी है. आइए जानते हैं फिल्म कैसी बनी है. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

Wimbledon 2026: 39 साल के नोवाक जोकोविच का सपना टूटा, सेमीफाइनल में जैनिक सिनर की शानदार जीत Wimbledon 2026: विंबलडन सेमीफाइनल में जैनिक सिनर ने 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में जगह बना ली है. जैनिक लगातार दूसरी बार विंबलडन जीतने के करीब हैं. Read More

विंबलडन में सचिन तेंदुलकर के साथ पहुंचे शुभमन गिल, फैंस बोले- 'सास, ससुर और दामाद एक साथ' Shubman Gill at Wimbledon 2026: शुभमन गिल विंबलडन में सचिन तेंदुलकर और उनकी वाइफ अंजलि के साथ नजर आए. तीनों को एक साथ बैठा देख लोगों ने कहा- सास, ससुर दमाम एक साथ. Read More

Datia: दतिया सिर्फ राजनीति नहीं, मां पीतांबरा की नगरी भी है…जानिए यहां की सबसे बड़ी धार्मिक पहचान Datia Pitambara Peeth: दतिया की राजनीति के अलावा इस नगरी की पहचान का सबसे बड़ा आधार यहां का पीतांबरा पीठ है. दतिया का पीतांबरा पीठ पूरे देश में प्रसिद्ध है आखिर क्या है इसका महत्व जान लें. Read More