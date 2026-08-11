एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

राम भक्तों के लिए खुशखबरी! IRCTC कराएगा श्रीलंका की यात्रा, जानें खर्च IRCTC Tour Package: IRCTC श्रद्धालुओं के लिए खास श्रीलंका रामायण यात्रा पैकेज लेकर आया है. आइए जानते हैं इस टूर में कौन-कौन से धार्मिक स्थल शामिल हैं और इसकी कीमत और सुविधाएं क्या हैं. Read More

स्वतंत्रता दिवस से पहले रेलवे का बड़ा अपडेट, दिल्ली के 5 स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग बंद Railway Parcel Update: दिल्ली के पांच स्टेशनों से पार्सल की बुकिंग और हैंडलिंग पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया है, जिसके तहत 12 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पार्सल बुकिंग और हैंडलिंग बंद रहेगी. Read More

Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच Fact Check: सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश में 60 किमी अंदर तक घुस गया है. जानिए क्या है इस वीडियो का सच. Read More

चीन में टाइफून डॉल्फिन से हाहाकार का अलर्ट, 24 घंटे में टूट जाएंगे बारिश के सारे रिकॉर्ड? Typhoon Dolphin Storm: चीन में टाइफून डॉल्फिन का कहर बढ़ता जा रहा है. ये तूफान चीन में तबाही मचा रहा है. इसकी वजह से कई पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है और कई निर्माण कार्यों को भी रोक दिया है. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

Watch: बॉक्सर नरेंदर ने सुनाया मजेदार किस्सा, PM मोदी ने लगाए ठहाके; वीडियो वायरल PM Modi Meets India Contigent CWG: कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का मान बढ़ाकर लौटे भारतीय एथलीटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की. बॉक्सर नरेंदर बेरवाल ने एक मजेदार किस्सा सुनाया. Read More

एक टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज, देखें भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम Most Balls Faced in a Test Innings: लियोनार्ड हटन के नाम टेस्ट की एक पारी में सबसे ज्यादा 847 गेंद खेलने का रिकॉर्ड है. चेतेश्वर पुजारा ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 525 गेंद खेली थीं. Read More

Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि पर शिवालयों में आस्था का सैलाब, जलाभिषेक के लिए उमड़ी कांवड़ियों की भीड़ Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि पर देशभर में कांवड़िए और महादेव के भक्तों का उत्साह चरम पर है. काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, गौरी शंकर मंदिर जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लगी है. Read More