एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन, इन दो स्टेशनों पर कितनी ट्रेनें आती हैं? रोजाना नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन होता है. ऐसे में रेलवे ने आज 10 अक्टूबर को 250 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है. जानिए पूरी बात. Read More

'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन? जंतर मंतर पर होने वाले सीजेपी प्रोटेस्ट को समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी (आप), लेफ्ट और सिविल सोसाइटी का समर्थन मिला है. इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस कई पाबंदियां लगाई हैं. Read More

पनामा में 7.6 तीव्रता के भूकंप से कांपी धरती, मकानों में दरारें, हुआ नुकसान मध्य अमेरिकी देश पनामा के दक्षिणी तट के पास शुक्रवार को 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया. इस कारण छह प्रांतों में बिजली ठप हो गई है, यही नहीं एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो तक की सेवाएं भी प्रभावित हैं. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

रोनित रॉय ने 5 साल के लिए किराये पर दी लग्जरी प्रॉपर्टी, हर महीने होगी इतने लाख कमाई अभिनेता रोनित रॉय ने मुंबई के अंधेरी में अपना एक ऑफिस एक स्किन और हेयर केयर कंपनी को किराये पर दिया है. इसके जरिए अभिनेता को हर महीने लाखों रुपये का किराया मिलेगा. Read More

टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलकर 'जीरो' पर आउट होने वाले बल्लेबाज, देखें पूरी लिस्ट टेस्ट क्रिकेट में ज्यॉफ एलॉट के नाम बिना रन बनाए सबसे ज्यादा 77 गेंदें खेलने का रिकॉर्ड है. जानें इस अनचाहे रिकॉर्ड से जुड़े बल्लेबाजों के बारे में. Read More

'मैंने किसी भी धर्म के बारे में...', इरफान पठान को क्यों देनी पड़ी सफाई, जानें इरफान पठान ने उनके नाम से फैल रही गलत खबरों पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कभी किसी धर्म के बारे में बुरा नहीं कहा है. Read More

श्राद्ध का मुहूर्त निकल जाए तो क्या करें? तर्पण, दान और पिंडदान के नियम समझें Sarva Pitru Amavasya 2026: आज श्राद्ध का मुहूर्त दोपहर 3:37 बजे तक बताया गया है. समय निकल जाए तो क्या करें, क्या शाम को तर्पण कर सकते हैं? जानें नियम. Read More