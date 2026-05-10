एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 10 मई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Challan on Caste Sticker: गाड़ी पर लिखा है जाट, ब्राह्मण या गुर्जर? AI कैमरे पकड़ेंगे, जाति बताने पर लगेगा भारी जुर्माना
Challan on Caste Sticker: अगर आपकी गाड़ी पर जातिसूचक स्टीकर लगा है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. बिहार सरकार ने ऐसे स्टीकर हटाने के निर्देश दिए हैं, वरना चालान और कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. Read More
LPG Alert: LPG सिलेंडर की डिलीवरी बन रही है जी का जंजाल, गांवों में नेटवर्क गायब! फेल हो रहा है DAC सिस्टम?
LPG Delivery System Update: LPG डिस्ट्रीब्यूटर ने OTP आधारित डिलीवरी सिस्टम को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें ऑफलाइन बुकिंग व्यवस्था जारी रखने की मांग की गई है. Read More
'कांग्रेस ने DMK को धोखा दिया', तमिलनाडु में विजय की TVK को समर्थन करने पर PM मोदी का बड़ा अटैक
चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में TVK चीफ सी जोसेफ विजय ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस गठबंधन सरकार को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा है. Read More
भारत की स्ट्राइक का एक साल: मलबे से फिर सिर उठा रहा जैश का हेडक्वार्टर, पाक सरकार ने लुटाए 4 करोड़
Jaish-e-Mohammed Pakistan: आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के PoK हेडक्वार्टर के पुनर्निर्माण का सारा काम खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह की देखरेख में चल रहा है. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं
विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More
Delhi Capitals की बढ़ीं मुश्किलें, क्या अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है टीम? जानिए पूरा समीकरण
KKR से हार के बाद Delhi Capitals की प्लेऑफ राह मुश्किल हो गई है. टीम अधिकतम 14 अंक तक पहुंच सकती है, लेकिन अब उन्हें बाकी मैच जीतने के साथ दूसरे नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा. Read More
LSG vs RCB: लखनऊ और आरसीबी के मुकाबले के बीच मैदान पर हाईवोल्टेज ड्रामा, क्रुणाल पंड्या-निकोलस पूरन 'भिड़े'
लखनऊ सुपर जायंट्स के निकोलस पूरन और आरसीबी के क्रुणाल पंड्या के बीच मैदान पर बहस हो गई. ऐसा क्रुणाल की एक बाउंसर के बाद देखने को मिला. Read More
Meen Weekly Horoscope 10-16 May 2026: मीन राशि वालों को इस सप्ताह मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, जानें किन क्षेत्रों में होगा फायदा
Meen Weekly Horoscope 2026: मीन राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 10 से 16 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल. Read More
Credit Card Cashback: क्या आप कैशबैक के चक्कर में ज्यादा कर रहे खर्चा? Credit Card-शॉपिंग साइकोलॉजी का सच जानिए
Cashback News: क्या आप भी ज्यादा कैशबैक का करते हैं इस्तेमाल, तो इस खबर पर दें जरूर ध्यान. कैशबैक कैसे आपको अपने जा में फंसाता है इस बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है. Read More
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