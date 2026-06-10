एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

LIC Plan: एक बार लगाएं पैसा और जीवनभर पाएं 21000 की गारंटीड पेंशन, एलआईसी स्कीम की पूरी डिटेल जानें LIC Saral Pension Plan: बढ़ती महंगाई के दौर में हर कोई ऐसी निवेश योजना की तलाश में रहता है, जो रिटायरमेंट के बाद नियमित आय सुनिश्चित कर सके. LIC का सरल पेंशन प्लान ऐसा ही एक विकल्प है. जानिए. Read More

Delhi: दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों की लगी लॉटरी, मेट्रो-बस से सफर करने पर मिलेगा 10% ज्यादा भत्ता Travel Allowance: दिल्ली सरकार ने मेट्रो और DTC बसों से सफर करने वाले कर्मचारियों के लिए नई इंसेंटिव योजना शुरू की है. कॉमन मोबिलिटी कार्ड इस्तेमाल करने पर कर्मचारियों को 10% अतिरिक्त अलाउंस मिलेगा. Read More

BJP ने जवाहर लाल नेहरू से की PM मोदी की तुलना तो भड़क गई कांग्रेस, कहा- 'भारत के लिए गले की फांस...' कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक ऐसी शानदार कैबिनेट की अगुवाई की, जैसी दुनिया में शायद ही कभी देखी गई हो. Read More

जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश नरेंद्र मोदी के नाम भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है. मालदीव से लेकर मलेशिया तक दुनियाभर के नेताओं ने पीएम मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

फीफा वर्ल्ड कप में FIFA का मतलब क्या होता है? 99 प्रतिशत लोग नहीं जानते होंगे इसका पूरा नाम फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट FIFA वर्ल्ड कप दुनिया भर में करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर FIFA का पूरा नाम क्या है. Read More

IND vs AFG: हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर, जानिए वजह टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. यह खबर हार्दिक के फिटनेस टेस्ट के पास होने के एक दिन बाद आई है. Read More

Parma Ekadashi 2026: 11 या 12 जून परमा एकादशी कब, कंफ्यूजन करें दूर जानें अधिकमास की आखिरी एकादशी की डेट Parma Ekadashi 2026 Date: अधिकमास में पड़ने वाली परमा एकादशी की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति है. आइए जानते हैं तीन साल के संयोग में पड़ने वाली परमा एकादशी का व्रत 11 या 12 जून 2026 किस दिन रखा जाएगा. Read More