एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

बुढ़ापे में हर महीने मिलेगी गारंटीड पेंशन, अटल पेंशन योजना में कौन कर सकता है निवेश, जानें पूरी डिटेल Retirement Pension: अटल पेंशन योजना में पात्र लोग छोटी मासिक किस्त जमा कर 60 साल की उम्र के बाद 5,000 रुपये तक मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए निर्धारित पात्रता शर्तें लागू हैं. Read More

PF Transfer: पुराने पीएफ को ऑनलाइन नए खाते में कैसे करें ट्रांसफर? जानें, PF ट्रांसफर के क्या हैं नियम PF Transfer Online: पुराने PF को नए खाते में कैसे ट्रांसफर करना है, यहां से आप यहां से जान सकते हैं. ऑनलाइन PF ट्रांसफर के आसान तरीके और नियम के बारे में यहां डिटेल में बताया गया है. Read More

Monsoon Update: बारिश ने पूरे देश को रुलाया ! दिल्ली, यूपी, हिमाचल समेत देश में कितने लोगों की हुई मौत? जानें मूसलाधार बारिश ने देशभर में तबाही मचा दी. दिल्ली, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड और गुजरात समेत कई राज्यों में बाढ़, हादसों और बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हुई, जबकि रेड अलर्ट जारी है. Read More

PM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के भारतीय समुदाय को संबोधित करने के दौरान अलग ही नजारा देखने को मिला. पीएम मोदी के पीछे खड़ी महिला कैमरापर्सन सामने की ओर हाथ से इशारा करती दिखी. Read More

Dhamaal 4 Review: 'धमाल' फ्रेंचाइजी के फैन हैं और कॉमेडी ऑफ एरर्स पसंद करते हैं, तो ही देखिए ये फिल्म वर्ना बेकार लगेगी Dhamaal 4 Review: अजय देवगन-रितेश देशमुख की फिल्म 'धमाल 4' को लेकर काफी बज है. फिल्म में नॉनसेंस कॉमेडी है. आइए जानते हैं फिल्म कैसी बनी है. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

IND Vs ENG 4th T20I: टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा 'टर्निंग प्वाइंट', कप्तान अय्यर का एक गलत फैसला और सब मिट्टी में मिला भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर से एक ऐसी रणनीतिक भूल हुई, जिसकी वजह से टीम इंडिया मैच डिफेंड नहीं कर सकी.अय्यर का वही फैसला मैच का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट रहा. Read More

Ind vs Eng: वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के दौरे पर सीखा ये बड़ा सबक, सुधारनी होगी कमजोरी Ind vs Eng: दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने अपना डब्यू किया था, हालांकि, वे उस मैच में ज्यादा देर टिक नहीं सके थे. Read More

Shani Dev: क्या आप जानते हैं शनि देव के गुरु कौन हैं? शिव भक्ति करने वालों को कभी क्यों नहीं सताते सूर्यपुत्र? Shani Dev: क्या आप जानते हैं शनि देव के गुरु स्वयं महादेव हैं? जानिए भगवान शिव और कर्मफलदाता शनि देव के संबंध की पौराणिक कथा. Read More