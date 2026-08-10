एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 10 अगस्त 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
सोलर पैनल में कौन सा सिस्टम चुनें? On-Grid, Off-Grid या Hybrid, समझें पूरा फर्क
Solar Panel: सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो पहले जान लें, कि आपके घर के लिए कौन सा पैनल बेहतर होगा. बाजार में मुख्य रूप से On-Grid, Off-Grid और Hybrid Solar System उपलब्ध हैं. Read More
FD तोड़ना सही या लोन लेना? जरूरत पड़ने पर पैसों का इंतजाम कैसे करें
जरूरत पड़ने पर एफडी तोड़ देना चाहिए या फिर लोन लेना चाहिए, बस इसी सवाल का सही और समझदारी वाला जवाब यहां दिया गया है. Read More
गलत नक्शे पर लवलीना का करारा जवाब! ग्लासगो में जताई आपत्ति, PM मोदी ने की तारीफ
2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान ग्लासगो के एक रेस्तरां में भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने पर मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने आपत्ति जताई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लवलीना के इस कदम की सराहना की. Read More
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
जलपाईगुड़ी में बॉर्डर के पास बांग्लादेशी नागरिकों ने चाय उगाने वाले एक भारतीय किसान का अपहरण कर लिया. BSF ने शनिवार शाम BGB के साथ एक फ़्लैग मीटिंग की, लेकिन गोप को छुड़ाने में कामयाब नहीं हो सकी. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज, देखें भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
Most Balls Faced in a Test Innings: लियोनार्ड हटन के नाम टेस्ट की एक पारी में सबसे ज्यादा 847 गेंद खेलने का रिकॉर्ड है. चेतेश्वर पुजारा ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 525 गेंद खेली थीं. Read More
CWG 2026 के पदक विजेताओं से मिले PM मोदी, दिया ये संदेश
PM Modi Met CWG 2026 Medalist: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सभी पदक विजेताओं से मुलाकात की. पीएम ने सभी के साथ मिलकर एक वीडियो भी बनाया और देश के नाम एक संदेश भी दिया. Read More
सुबह सावन सोमवार, शाम सोम प्रदोष...10 अगस्त को शिव पूजा के दो सबसे प्रभावी मुहूर्त, जानें किस समय क्या चढ़ाएं
Sawan Second Somwar 2026: 10 अगस्त 2026 को सावन सोमवार और सोम प्रदोष का संयोग है. जानें सुबह जलाभिषेक और शाम प्रदोष पूजा का मुहूर्त, विधि और शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं. Read More
SIP का कमाल! रोज 30 निवेश कर बन सकते हैं लाखों के मालिक, जानें कैसे
Daily SIP plan: म्यूचुअल फंड SIP के जरिए छोटी-छोटी नियमित बचत से भी लंबे समय में बड़ा फंड बनाया जा सकता है. इसके लिए बड़ी सैलरी या भारी निवेश की नहीं, बल्कि नियमित निवेश की जरूरत होती है. Read More