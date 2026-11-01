एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

अब गैस सिलेंडर की कमी खत्म? गोवा में बनेगा पहला LPG टर्मिनल गोवा सरकार और दुबई की ऊर्जा कंपनी ANVI के बीच मोरमुगाओ पोर्ट पर राज्य का पहला LPG आयात और भंडारण टर्मिनल विकसित करने के लिए 5000 करोड़ रुपए का MoU साइन किया गया है. यहां से जानें डिटेल में. Read More

रामलीला मैदान की INDIA ब्लॉक की रैली में शामिल होगी CJP? ममता से मिल दीपके ने दिया जवाब इंडिया गठबंधन आज रामलीला मैदान में रैली करने वाला है. इस रैली में विपक्ष की कई पार्टियां शामिल होने वाली हैं. अभिजीत दीपके ने बताया है कि सीजेपी इसका हिस्सा होगी या नहीं? Read More

फ्रांस के बाद जर्मनी में Gen-Z प्रदर्शनकारियों की हिंसा, दुकानों को लूटा, आग लगाई जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में शनिवार रात प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में जमकर लूटपाट की. इसके अलावा कई प्रदर्शनकारियों ने हैम्बर्ग में कुछ बैरिकेड्स में भी आग लगा दी. Read More

Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

भारत की बेटी मनीषा भानवाला ने रचा इतिहास, बनीं पहली महिला कुश्ती चैंपियन मनीषा भानवाला भारत के लिए वर्ल्ड रेसलिंग का खिताब जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गईं. उन्होंने गोल्ड मेडल यानी खिताबी मुकाबले अमेरिकी पहलवान एबिगेल नेट को हराया. Read More

चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत, चीन को 5-2 से रौंदा Asian Champions Trophy 2026: भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब 2026 में चीन को 5-2 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की. हरमनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह ने दो-दो गोल किए, जबकि जुगराज सिंह ने एक गोल किया. Read More

Aaj Ka Panchang 1 November 2026: अहोई अष्टमी आज, तारे या चांद देखकर कब खोलें व्रत? Aaj Ka Panchang 1 November 2026: अहोई पूजा शाम 5:36-6:54 बजे, दिल्ली में चंद्रोदय रात 11:40 बजे. जानें व्रत खोलने की परंपरा, रवि पुष्य योग और राहुकाल. Read More