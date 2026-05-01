एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 1 मई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
5 किलो वाले मिनी LPG गैस सिलेंडर के भी बढ़े दाम, जानें कितना हुआ महंगा, मजदूरों पर मार!
Mini Cylinder Price: आज के समय में गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं. इसी बीच 5 Kg वाले मिनी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर छोटे कामगारों और मजदूर वर्ग पर पड़ सकता है. Read More
LPG Cylinder Price: 111 रुपये से सीधे 993 रुपये महंगा हुआ गैस सिलेंडर, जानें अब तक कितने बढ़े दाम?
LPG Cylinder Price: आज 1 मई, 2026 से कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमत में 993 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.यह साल कीमतों में लगातार की गई तीसरी बढ़ोतरी है. Read More
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन को लेकर उनकी तस्वीर शेयर कर कांग्रेस निशाना साध रही है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी जूते पहनकर मंदिर प्रांगण में टहल रहे थे. Read More
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच तेहरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने साफ कहा कि बातचीत से तुरंत नतीजों की उम्मीद न करें. Read More
रिजेक्शन की वजह से खुली अनुष्का शर्मा की किस्मत, ऐसे मिला 'रब ने बना दी जोड़ी' में तानी का किरदार
अनुष्का शर्मा को लगातार रिजेक्शन मिले, लेकिन ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के स्क्रीन टेस्ट से उनकी किस्मत बदल गई. उन्हें इस मौके की उम्मीद भी नहीं थी. Read More
समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार
Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More
RR vs DC: वैभव सूर्यवंशी आज तोड़ सकते हैं ये बड़ा रिकॉर्ड, सिर्फ 26 रन और इस बल्लेबाज के नाम हो जाएगा ऑरेंज कैप
IPL 2026: आईपीएल में आज राजस्थान और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने-सामने होगी. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप अपने नाम कर सकते हैं. Read More
बैट पटका और चिल्लाए! स्टीव स्मिथ का मैच में गुस्सा देख दर्शकों के उड़े होश, जानिए पूरा मामला
Pakistan Super League 2026: स्टीव स्मिथ PSL मैच में अपनी खराब शॉट के करण आउट होगए जिसके बाद उन्होंने अपना आपा खो दिया और गुस्से में अपना बल्ला जोर से पटका. Read More
Buddha Purnima 2026: बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान
Buddha Purnima 2026: वैशाख बुद्ध पूर्णिमा पर 1 मई को आज हरिद्वार के गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं गंगा घाटों पर पवित्र स्नान किया. इस अवसर पर पूजा-अर्चना का दौर भी जारी है. Read More
LPG/PNG connection Surrender: क्या PNG वाले कर चुके हैं LPG कनेक्शन सरेंडर? सरकार की है आप पर नजर
LPG/PNG connection Surrender: 14 मार्च, 2026 को जारी आदेश का मकसद सोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकना और पात्र उपभोक्ताओं तक आपूर्ति सुनिश्चित करना है. Read More
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