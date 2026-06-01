एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

Insurance Claim: क्या शादी के बाद सरनेम बदलने से रुक सकता बीमा क्लेम! कंज्यूमर फोरम ने किया क्लियर Insurance Claim: आज के समय में जरूरी दस्तावेजों में नाम और उसकी स्पेलिंग का एक जैसा होना बेहद जरूरी हो गया है. छोटी सी गलती भी बैंकिंग, बीमा क्लेम और सरकारी कामों में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. Read More

Train News: ट्रेन के टॉयलेट में गिर गया मोबाइल? घबराएं नहीं, भूलकर भी न खींचें चेन, ऐसे मिलेगा वापस Indian Railway Safety Tips: अगर ट्रेन के टॉयलेट से आपका मोबाइल ट्रैक पर गिर जाए तो घबराएं नहीं. ऐसे समय में सही कदम उठाने से आपका फोन वापस मिलने की संभावना बढ़ सकती है. जानिए कुछ जरूरी बातें. Read More

कॉकरोच जनता पार्टी पर अब आया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने कहा, 'सकारात्मक कामों की अच्छी तरह से रिपोर्टिंग की जानी चाहिए. तभी युवाओं को सही जानकारी मिलेगी. वरना वे रुचि खो देंगे और ‘कॉकरोच’ की राह पर चल पड़ेंगे.' Read More

'नेपाल ने भारत की जमीन पर किया कब्जा', बालेन शाह के विवादित बयान पर अब आई विदेश मंत्रालय की सफाई विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री की बातें मुख्य रूप से बॉर्डर पर नो-मैन्स-लैंड एरिया में अतिक्रमण और जिसे उन्होंने क्रॉस-बॉर्डर कब्जा बताया, उससे जुड़ी थीं. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

RCB Vs GT FINAL IPL 2026: 'मैच जीताने का ख्याल...' विराट कोहली का बड़ा बयान वायरल RCB Vs GT Final IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार खिताब दिलाने वाले विराट कोहली ने कहा "विजयी रन बनाने का ख्याल अकसर उनके मन में आता था". Read More

RCB Vs GT FINAL IPL 2026: '11साल में 5 ट्रॉफी....', आरसीबी की जीत के बाद क्रुणाल पांड्या का बयान, हुए भावुक क्रुणाल पांड्या ने आरसीबी के आईपीएल खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने का श्रेय वर्षों के सब्र और प्लानिंग को दिया. Read More

Aaj Ka Panchang 1 June 2026: सोमवार को शिव पूजा में सिद्ध योग का संयोग, देखें मुहूर्त, राशिफल और पंचांग Panchang 1 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More