एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

सस्ती फ्लाइट टिकट चाहिए? बुकिंग से पहले जान लें ये आसान ट्रिक्स, बच जाएंगे हजारों रुपये Flight Ticket Booking: फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन महंगी टिकट की वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो इन आसान तरीकों को अपनाकर आप फ्लाइट टिकट सस्ते में बुक कर सकते हैं. Read More

Train Cancelled: रेलवे का बड़ा अपडेट, जुलाई में इस रूट की 6 ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों के रूट बदले, अभी देख लें पूरी लिस्ट Train Cancelled: जुलाई में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जान लें, झांसी मंडल के ललितपुर स्टेशन पर होने वाले यार्ड रिमॉडलिंग काम की वजह से कई ट्रेनों को रद्द और कई के रूट में बदलाव किया गया है. Read More

'VIJAY' होगा नए सेना प्रमुख का मिशन! कांप उठेगा पाकिस्तान, जनरल धीरज सेठ ने बताया कैसी होगी फ्यूचर इंडियन आर्मी General Dhiraj Seth: भारतीय सेना के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभालने के बाद जनरल धीरज सेठ ने अपना पहला संबोधन दिया. Read More

बिलावल भुट्टो और इशाक डार ने भारत को दी धमकी, कहा- 'अगर पाकिस्तान के अधिकारों से...' सिंधु समझौते पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. इसमें पाकिस्तान के कई मंत्री, सांसद और अंतरराष्ट्रीय कानून और जल विशेषज्ञ शामिल हुए. इ Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

IND vs ENG: टी20 में इंग्लैंड पर भारत का दबदबा, इंग्लिश धरती पर किस टीम का रिकॉर्ड बेहतर? भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 30 टी20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं, जिनमें भारत ने 18 और इंग्लैंड ने 12 मुकाबले जीते हैं. हालांकि, इंग्लैंड की धरती पर मेजबान टीम का रिकॉर्ड टीम इंडिया से बेहतर रहा है. Read More

Cody Gakpo Viral Video: कोडी गाक्पो ने पहले दागा गोल फिर बच्चे की मौत को याद कर बीच मैच में फूट-फूटकर रोने लगे, फीफा का सबसे भुक पल देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक ऐसा भावुक कर देने वाला पल देखने को मिला, जिसने फुटबॉल के फैंस की आंखें नम कर दीं.नीदरलैंड्स के स्टार फुटबॉलर कोडी गाक्पो ने अपने अजन्मे बच्चे को खो दिया है. Read More

Amarnath Yatra 2026: पहले बैच से पहले प्रशासन ने जारी किए अहम नियम, क्या आपने जान लिए ये जरूरी अपडेट? Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा 2026 पर जाने की तैयारी कर रहे हैं? रवाना होने से पहले किन नियमों, कट-ऑफ टाइमिंग और जरूरी प्रक्रियाओं की जानकारी होना बेहद जरूरी है? Read More