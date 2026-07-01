हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 1 जुलाई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.

Written By : एबीपी न्यूज़ ब्यूरो |  Updated at : 01 Jul 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

  1. सस्ती फ्लाइट टिकट चाहिए? बुकिंग से पहले जान लें ये आसान ट्रिक्स, बच जाएंगे हजारों रुपये

    Flight Ticket Booking: फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन महंगी टिकट की वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो इन आसान तरीकों को अपनाकर आप फ्लाइट टिकट सस्ते में बुक कर सकते हैं. Read More

  2. Train Cancelled: रेलवे का बड़ा अपडेट, जुलाई में इस रूट की 6 ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों के रूट बदले, अभी देख लें पूरी लिस्ट

    Train Cancelled: जुलाई में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जान लें, झांसी मंडल के ललितपुर स्टेशन पर होने वाले यार्ड रिमॉडलिंग काम की वजह से कई ट्रेनों को रद्द और कई के रूट में बदलाव किया गया है. Read More

  3. 'VIJAY' होगा नए सेना प्रमुख का मिशन! कांप उठेगा पाकिस्तान, जनरल धीरज सेठ ने बताया कैसी होगी फ्यूचर इंडियन आर्मी

    General Dhiraj Seth: भारतीय सेना के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभालने के बाद जनरल धीरज सेठ ने अपना पहला संबोधन दिया. Read More

  4. बिलावल भुट्टो और इशाक डार ने भारत को दी धमकी, कहा- 'अगर पाकिस्तान के अधिकारों से...' 

    सिंधु समझौते पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. इसमें पाकिस्तान के कई मंत्री, सांसद और अंतरराष्ट्रीय कानून और जल विशेषज्ञ शामिल हुए. इ Read More

  5. 'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में

    July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

  6. रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल

    एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

  7. IND vs ENG: टी20 में इंग्लैंड पर भारत का दबदबा, इंग्लिश धरती पर किस टीम का रिकॉर्ड बेहतर?

    भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 30 टी20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं, जिनमें भारत ने 18 और इंग्लैंड ने 12 मुकाबले जीते हैं. हालांकि, इंग्लैंड की धरती पर मेजबान टीम का रिकॉर्ड टीम इंडिया से बेहतर रहा है. Read More

  8. Cody Gakpo Viral Video: कोडी गाक्पो ने पहले दागा गोल फिर बच्चे की मौत को याद कर बीच मैच में फूट-फूटकर रोने लगे, फीफा का सबसे भुक पल देखिए

    फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक ऐसा भावुक कर देने वाला पल देखने को मिला, जिसने फुटबॉल के फैंस की आंखें नम कर दीं.नीदरलैंड्स के स्टार फुटबॉलर कोडी गाक्पो ने अपने अजन्मे बच्चे को खो दिया है. Read More

  9. Amarnath Yatra 2026: पहले बैच से पहले प्रशासन ने जारी किए अहम नियम, क्या आपने जान लिए ये जरूरी अपडेट?

    Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा 2026 पर जाने की तैयारी कर रहे हैं? रवाना होने से पहले किन नियमों, कट-ऑफ टाइमिंग और जरूरी प्रक्रियाओं की जानकारी होना बेहद जरूरी है? Read More

  10. महीना शुरू होते ही बड़ी गिरावट! जेट फ्यूल की कम हुई कीमत, क्या अब सस्ता होगा हवाई सफर?

    Jet Fuel Prices: मंगलवार को पेट्रोल-डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव करने के बाद अब सरकार ने जेट फ्यूल की कीमतों में कटौती की है. हालांकि, पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं घटाए गए हैं. Read More

Published at : 01 Jul 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Hindi News Hindi News Headlines Hindi Samachar Top Hindi News Hindi News Headlines Today Latest News In Hindi Breaking News In Hindi ताजा ख़बरें Breaking News Top News Top Headlines Afternoon Bulletin ABP LIVE Afternoon Bulletin Afternoon Headlines
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच करेगी ED? अयोध्या पुलिस लिखेगी चिट्ठी, चौंकाने वाला खुलासा
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच करेगी ED? अयोध्या पुलिस लिखेगी चिट्ठी, चौंकाने वाला खुलासा
न्यूज़
एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
विश्व
Explained: जहां 80% घरों में AC नहीं, वही यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा एयर कंडीशनर बाजार क्यों बन रहा? पढ़ें एनालिसिस
जहां 80% घरों में AC नहीं, वही यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा एयर कंडीशनर बाजार क्यों बन रहा?
विश्व
ट्रेड डील के ऐलान से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिका ने भारत की 4 कंपनियों से हटाया बैन 
ट्रेड डील के ऐलान से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिका ने भारत की 4 कंपनियों से हटाया बैन 
Advertisement

वीडियोज

Champat Rai का बड़ा खुलासा
Kejriwal का बड़ा ऐलान, क्या होगा खुलासा?
Akhilesh Yadav का 53वां जन्मदिन आज, SP कार्यकर्ताओं ने ऐसे मनाया जश्न
POK में नेता की गिरफ्तारी से भड़का गुस्सा
क्या Champat Rai होंगे आरोपी नंबर 9?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'VIJAY' होगा नए सेना प्रमुख का मिशन! कांप उठेगा पाकिस्तान, जनरल धीरज सेठ ने बताया कैसी होगी फ्यूचर इंडियन आर्मी
'VIJAY' होगा नए सेना प्रमुख का मिशन! कांप उठेगा पाकिस्तान, जनरल धीरज सेठ ने बताया कैसी होगी फ्यूचर इंडियन आर्मी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ram Mandir Case Live: राम मंदिर चोरी केस में ED की एंट्री! जांच के लिए SIT को मिली 15 दिन की मोहलत
Live: राम मंदिर चोरी केस में ED की एंट्री! जांच के लिए SIT को मिली 15 दिन की मोहलत
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा अयोध्या का कोई वकील, अब VHP का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा अयोध्या का कोई वकील, अब VHP का आया रिएक्शन
ओटीटी
धोखेबाज निकले गोविंदा? बीवी सुनीता आहूजा ने फिर लगाये आरोप, बोलीं- ‘शुरू से होता आया है ऐसा’
क्या बीवी सुनीता को अब भी धोखा दे रहे हैं गोविंदा? स्टार वाइफ बोलीं- ‘शुरू से होता आया है ऐसा’
क्रिकेट
'इंग्लैंड में मुश्किल होगी लेकिन...', वैभव सूर्यवंशी के कोच ने दिया बड़ा बयान, सचिन से भी की तुलना
'इंग्लैंड में मुश्किल होगी लेकिन...', वैभव सूर्यवंशी के कोच ने दिया बड़ा बयान, सचिन से भी की तुलना
विश्व
बिलावल भुट्टो और इशाक डार ने भारत को दी धमकी, कहा- 'अगर पाकिस्तान के अधिकारों से...' 
बिलावल भुट्टो और इशाक डार ने भारत को दी धमकी, कहा- 'अगर पाकिस्तान के अधिकारों से...' 
टेक्नोलॉजी
अब आईफोन खरीदना भी हुआ महंगा, यहां हो चुकी है कीमत बढ़ने की शुरुआत
अब आईफोन खरीदना भी हुआ महंगा, यहां हो चुकी है कीमत बढ़ने की शुरुआत
हेल्थ
Mini Stroke: मौत के करीब ले जाएगी रातभर जागने की आदत, बढ़ रहा मिनी स्ट्रोक का खतरा, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
मौत के करीब ले जाएगी रातभर जागने की आदत, बढ़ रहा मिनी स्ट्रोक का खतरा, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget