एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 1 अगस्त 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Railway Rules: रेल में कितना सामान ले जा सकते हैं, क्यों बार बार बदल रहे नियम?
Railway Luggage Rules: भारतीय रेलवे ने 31 जुलाई से अपने लगेज के नियमों में बदलाव किया है. जिसके बाद ये सवा उठने लगे हैं कि आखिर बार- बार इस तरह से नियमों में बदलाव क्यों किए जा रहे हैं. आइये जानें. Read More
देश को आज मिलेगा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, क्या मिलेंगी सुविधाएं?
Bhogapuram Airport: देश को आज नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने जा रहा है. ये एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में बना है, जिसका पीएम मोदी आज उद्घाटन करेंगे. जानें क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी. Read More
परीक्षा संशोधन बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
देश में प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026' अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया है. Read More
4,000 फीट नीचे मौत का मंजर! पाकिस्तान की खदान में धमाके के बाद 32 शव बरामद
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सोरांगे कोयला क्षेत्र की दो खदानों में मीथेन गैस विस्फोट के बाद हुए भीषण हादसे में अब तक 32 मजदूरों की मौत हो चुकी है. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
CWG 2026: अकेले बॉक्सिंग में आएंगे 10 गोल्ड मेडल, देखें आज भारत का पूरा शेड्यूल
Today India Schedule Commonwealth Games 2026: आज कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदकों की बारिश होने वाली है. अकेले बॉक्सिंग में 10 गोल्ड मेडल आ सकते हैं. Read More
CWG 2026: श्रीलंका के तेज गेंदबाज से गोल्ड मेडल हारे Neeraj Chopra
Rumesh Pathirage Javelin Throw: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेंस जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल श्रीलंका के एक पूर्व क्रिकेटर ने जीता है. नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. Read More
Hariyali Teej 2026 Date: हरियाली तीज तिथि दो दिन, 14 या 15 अगस्त कब रखें व्रत ?
Hariyali Teej 2026 Date: हरियाली तीज स्त्रियों के लिए बहुत खास व्रत है, ऐसे में पंचांग अनुसार जान लें इस बार हरियाली तीज 14 या 15 अगस्त कब है, पूजा का मुहूर्त और कौन सी परंपरा निभाई जाती है. Read More
LPG Price: घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता और कमर्शियल सिलेंडर महंगा क्यों मिलता है?
LPG Cylinder Price: आज 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती देखने को मिली है. 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर और 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में अंतर क्यों होता है? Read More