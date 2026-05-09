एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Train News: कन्फर्म ट्रेन टिकट के बावजूद महिला पर लगा 2560 रुपए का जुर्माना, जानिए रेलवे का ये जरूरी नियम Indian Railway Rule: कई लोग सोचते हैं कि कन्फर्म ट्रेन टिकट होने के बाद वे किसी भी स्टेशन से सफर शुरू कर सकते हैं, लेकिन रेलवे के नियम ऐसा नहीं कहते. एक छोटी सी गलती आपकी सीट छिनवा सकती है. Read More

फोन पर किसी ने दी गाली या धमकी? चुप न रहें, ऐसे सिखाएं सबक, समझें कानूनी तरीके Threatening calls: अगर आपको फोन पर कोई गाली या धमकी देता है तो चुप न रहें कॉल रिकॉर्ड करें, सबूत सुरक्षित रखें और पुलिस में शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करवाएं ताकि आरोपी पर सख्त कार्रवाई हो सके. Read More

Exclusive: ऑपरेशन सिंदूर के बाद मरम्मत के लायक भी नहीं बची लश्कर की इमारतें, मलबा साफ करने में लगे 23 दिन Operation Sindoor: LeT के हेडक्वार्टर पर भारत का हमला इतना प्रभावी था कि ध्वस्त इमारतों को रिपेयर करना असंभव था. ऐसे में सितंबर 2025 में बुलडोजर से 23 दिनों तक इमारत को गिराया और मलबा हटाया गया. Read More

Russia-Ukraine War: खत्म हो जाएगा रूस-यूक्रेन युद्ध? डोनाल्ड ट्रंप ने किया 3 दिन के सीजफायर का ऐलान, अगले 72 घंटे क्यों खास? Russia-Ukraine War: डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 9 से 11 मई तक तीन दिन के सीजफायर की घोषणा की है, इस दौरान सैन्य गतिविधियां रुकेंगी और कैदियों की अदला-बदली होगी. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More

Delhi Capitals की बढ़ीं मुश्किलें, क्या अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है टीम? जानिए पूरा समीकरण KKR से हार के बाद Delhi Capitals की प्लेऑफ राह मुश्किल हो गई है. टीम अधिकतम 14 अंक तक पहुंच सकती है, लेकिन अब उन्हें बाकी मैच जीतने के साथ दूसरे नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा. Read More

LSG vs RCB: लखनऊ और आरसीबी के मुकाबले के बीच मैदान पर हाईवोल्टेज ड्रामा, क्रुणाल पंड्या-निकोलस पूरन 'भिड़े' लखनऊ सुपर जायंट्स के निकोलस पूरन और आरसीबी के क्रुणाल पंड्या के बीच मैदान पर बहस हो गई. ऐसा क्रुणाल की एक बाउंसर के बाद देखने को मिला. Read More

Weekly Love Horoscope 10 to 16 May 2026: इस सप्ताह लव मैरिज के लिए किसे मिलेगा ग्रीन सिग्नल, या रिश्ते होंगे तार-तार Weekly Love Saptahik Rashifal 2026: सभी 12 राशियों के लिए इस सप्ताह प्यार में क्या नई शुरुआत या रोमांस होगा या पार्टनर के साथ गलतफहमी बढ़ेगी. पढ़ें 10 से 16 मई तक का साप्ताहिक लव राशिफल Read More