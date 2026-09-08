एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

बिजली बिल से शिकायत तक, UPPCL वेबसाइट चैटबॉट पर घर बैठे पाएं हर जानकारी अक्सर देखा गया है कि बिजली कनेक्शन से जुड़ी शिकायत और जानकारी के लिए लोगों को दफ्तर जाना पड़ता है, लेकिन यूपी के उपभोक्ता ये काम ऑनलाइन पूरा कर सकता है. जानिए कैसे? Read More

LPG सिलेंडर पर खर्च होगा कम, आ गया गैस बचाने वाला नया चूल्हा भारत Hi-Star LPG स्टोव खासकर उन लोगों के लिए बेहतर है, जिनका एलपीजी सिलेंडर काफी कम दिन चलता है. अगर आपके भी घर में सिलेंडर कम दिन चलता है तो आप इस स्टोव को विकल्प के तौर पर देख सकते हैं. Read More

स्टालिन के जबड़े पर CM विजय का इशारा? विवाद बढ़ने पर बोले - 'ये सब...' तमिलनाडु विधानसभा में MISA पर CM विजय के बयान के बाद विवाद बढ़ गया. स्टालिन के जबड़े को लेकर किए गए इशारे पर विपक्ष ने बॉडी-शेमिंग का आरोप लगाया. Read More

पाकिस्तान का ध्वज ब्रिटेन के किले पर फहराया, भड़के नेता ने कहा- 'हमारी संस्कृति पर...' कार्डिफ कैसल के ऊपर पाकिस्तान का ध्वज फहराने के लेकर बवाल हो गया है. रिफॉर्म UK पार्टी ने यूके सरकार ने सवाल किया कि हम अपनी संस्कृति पर हावी होने की ऐसी कोशिश को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

क्या करती हैं ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति? जानें कितनी हैं अमीर ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया मॉडल और एंटरप्रेन्योर हैं. जानिए अदिति का मॉडलिंग करियर, फैशन बिजनेस और उनकी अनुमान के मुताबिक नेटवर्थ से जुड़ी खास जानकारी. Read More

10 साल, फर्जी स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ पुणे पुलिस ने एक ऐसे रैकेट के भंडाफोड़ किया है, जो नकली स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट बनाकर लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाया करता था. Read More

पितरों की नाराजगी दूर करने का दिन है भाद्रपद अमावस्या ? भूलकर भी न करें ये गलती Bhadrapad Amavasya 2026: भाद्रपद अमावस्य 11 सितंबर 2026 को है. ये पितरों की नाराजगी दूर करने का दिन है, ऐसे में इस दिन कौन से काम करने की भूल न करें जान लें. Read More