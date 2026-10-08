एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

वेणुगोपाल को राहुल गांधी की हिदायत, जो MP प्रदर्शन में नहीं आए उनकी बने लिस्ट एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस तीन दिन से लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रही है. अब राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल को प्रोटेस्ट में न आने वाले लोगों की लिस्ट बनाने को कहा है. Read More

'ज्ञानेश कुमार की तय हो जवाबदेही', दीपके को डर- '10 अक्टूबर से पहले गिरफ्तार..' सीजेपी ने बेंगलुरु में प्रोटेस्ट के बाद 10 अक्टूबर को दिल्ली प्रोटेस्ट से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई मांगे की है. साथ ही सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गिरफ्तारी की आशंका जताई है. Read More

ब्राजील में Gen-Z प्रोटेस्ट, हजारों की संख्या में सड़कों पर क्यों उतरे छात्र? ब्राजील में दक्षिणपंथी राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट फ्लावियो बोल्सोनारों के विरोध में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं. सभी को डर है कि अगर फ्लोवियो राष्ट्रपति बन गए तो ब्राजील अमेरिका की कॉलोनी बन जाएगा. Read More

Explained: न कोई स्टारडम का मुकुट, न स्क्रीन-ग्लैमर, कैसे एक रंगकर्मी ने बदला हिंदी-मराठी सिनेमा का व्याकरण सिनेमा और रंगमंच के आधुनिक इतिहास में जब भी अभिनय की व्याकरण, भाषा की स्वाभाविकता और पर्दे पर यथार्थवाद का जिक्र होता है, तो नाना पाटेकर का नाम पूरी व्यवस्था को चुनौती देता हुआ खड़ा दिखाई देता है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

टीम में वापसी पर छलका उमेश यादव का दर्द, बोले- 'मुझे सपोर्ट करने की बजाय...' चोट के बाद टीम में वापसी और विदर्भ छोड़ने के फैसले पर उमेश यादव ने खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि वापसी के दौरान उन्हें टीम मैनेजमेंट से उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिला. Read More

छक्कों में सबसे आगे निकले अभिषेक शर्मा, सब छूट गए पीछे अभिषेक शर्मा ने 2026 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्कों के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है. 62 छक्कों के साथ वह इस साल सबसे आगे हैं. Read More

Guru Pradosh Vrat 2026: आज गुरु प्रदोष पर व्रत नहीं रखा तो क्या शाम की शिव पूजा कर सकते हैं? जानें क्या कहती है परंपरा Guru Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष पर व्रत नहीं रखा या खाना खा लिया है, तब भी शाम को शिव पूजा कर सकते हैं. जानें सामान्य पूजा और प्रदोष व्रत का अंतर, विधि और दिल्ली का मुहूर्त. Read More