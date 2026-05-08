एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 8 मई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
अमेरिकी सेना का बड़ा दावा, ईरानी झंडे वाले दो तेल टैंकर निष्क्रिय, नाकेबंदी तोड़ने की कर रहे थे कोशिश
US Navy in Hormuz Strait: US ने कहा कि इन दो टैंकरों पर तब कार्रवाई की गई, जब ये होर्मुज के पास अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी तोड़कर ओमान की खाड़ी में स्थित एक ईरानी बंदरगाह में घुसने की कोशिश कर रहे थे. Read More
Vande Bharat News: क्या आप भी डॉगी के साथ ट्रेन में घूमना चाहते हैं? वंदे भारत में पेट्स ले जाने का ये है पूरा प्रोसेस
Vande Bharat: भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में Pet Box Service शुरू की है, जिसके जरिए यात्री अपने पालतू जानवरों को सुरक्षित तरीके से ट्रेन में ले जा सकते हैं. जानिए पूरी डिटेल. Read More
Explained: सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या, इसके बिना कैसे कमजोर होता CM
Home Ministry Value: सम्राट चौधरी का गृह विभाग अपने पास रखना कोई नई बात नहीं, बल्कि एक पुरानी और अहम राजनीतिक परंपरा है. यह महज एक विभाग नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा और CM की सर्वोच्चता की गारंटी है. Read More
‘अंग्रेजी में क्यों बोल रहे?’ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला पाकिस्तान, इंटरनेट पर हो गया ट्रोल
Operation Sindoor: पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ले. जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि कुछ देर पहले भारतीय DGMO और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस ब्रीफिंग की. सबसे पहले तो वो अंग्रेजी में क्यों बोल रहे थे? Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं
विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More
LSG vs RCB: लखनऊ और आरसीबी के मुकाबले के बीच मैदान पर हाईवोल्टेज ड्रामा, क्रुणाल पंड्या-निकोलस पूरन 'भिड़े'
लखनऊ सुपर जायंट्स के निकोलस पूरन और आरसीबी के क्रुणाल पंड्या के बीच मैदान पर बहस हो गई. ऐसा क्रुणाल की एक बाउंसर के बाद देखने को मिला. Read More
IPL 2026: मार्श की शतकीय पारी के बाद गेंद से चमके प्रिंस, एलएसजी ने आरसीबी को 9 रनों से हराया
IPL 2026: आईपीएल 2026 के 50वें मुकाबले में गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 9 रनों से हराया. Read More
Rashifal 9 May 2026: शनिवार इन 5 राशियों के लिए रहेगा शानदार, कर्क-सिंह पर गिरेगी गाज, मेष से मीन तक जानें राशिफल
Rashifal 9 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार का दिन मेष से मीन तक के राशिफल में जानें इस दिन आपका करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है. Read More
Pakistan LPG: पाकिस्तान में गुब्बारों में गैस भरकर खाना बना रहे लोग, वहां अब कितनी है LPG सिलेंडर की कीमत?
Pakistan LPG Price: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों गैस की इतनी ज्यादा किल्लत देखने को मिल रही है कि, लोग अब प्लास्टिक के गुब्बारों में तक गैस भरकर इस्तेमाल कर रहे हैं. Read More
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