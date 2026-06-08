एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Traffic Police: इस राज्य की पुलिस की अनूठी पहल, अब भीषण गर्मी में ट्रैफिक जवानों को राहत देगी 'कूलिंग जैकेट' Ranchi Police: झारखंड की राजधानी रांची से बेहद ही अच्छी खबर सामने आई है. जहां, अब इस भीषण गर्मी में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान कूलिंग जैकेट का इस्तेमाल करना होगा. Read More

ITR Filing 2026: पिछले साल ही बदली है नौकरी? ITR के भरने होंगे 2 फार्म, जानें क्या है नया नियम ITR Filing 2026: अगर आपने अभी- अभी नौकरी बदली है तो आपको आईटीआर के नए नियमों की जानकारी होनी चाहिए. यहां हम आपको इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं. Read More

उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को NDA सरकार ने दिया बड़ा झटका, 10.5 करोड़ लोगों पर सीधा असर Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की वार्षिक सीमा नौ से घटाकर चार कर दी है. Read More

ट्रंप की चेतावनी बेअसर: लेबनान के बहाने फिर भिड़े ईरान-इजरायल, आधी रात को मिसाइलों से दहल उठा मिडिल-ईस्ट! Donald Trump US Iran: नेतन्याहू ने ट्रंप की एक ना सुनी और रविवार को इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बड़ा हवाई हमला किया. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

T20 Mumbai League 2026: रहाणे की टीम ने दर्ज की शानदार जीत, वैभव की घातक गेंदबाजी, पढ़िए मैच का अपडेट वैभव माली की शानदार गेंदबाजी और आयुष की दमदार बल्लेबाजी के बदौलत रहाणे की टीम टी20 मुंबई 2026 के 10 वे मुकाबले जीत गई. उनका यह मुकाबला आकाश टाइगर्स के साथ हुआ था. Read More

महिला टी20 विश्व कप में सर्वाधिक बार फाइनल खेलने वाली टीमें, ऑस्ट्रेलिया का रहा है दबदबा महिला टी20 विश्व कप 2026 का आगाज 11 जून से होने जा रहा है. टी20 वर्ल्ड कप में किन टीमों ने फाइनल तक का सफर सर्वाधिक बार तय किया है. Read More

Astrology: कड़ा धारण करने से पहले जरूर जानें ये नियम, वरना नहीं मिलेगा पूरा लाभ! Astrology: क्या आप भी तांबा, पीतल या सरबलोह का कड़ा पहनते हैं? जानिए कड़ा पहनने से पहले उसे अभिमंत्रित करने की सही विधि, शुभ मंत्र और जरूरी नियम. Read More