हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 8 जून 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.

By : एबीपी न्यूज़ ब्यूरो | Updated at : 08 Jun 2026 09:00 PM (IST)
Preferred Sources

  1. Traffic Police: इस राज्य की पुलिस की अनूठी पहल, अब भीषण गर्मी में ट्रैफिक जवानों को राहत देगी 'कूलिंग जैकेट'

    Ranchi Police: झारखंड की राजधानी रांची से बेहद ही अच्छी खबर सामने आई है. जहां, अब इस भीषण गर्मी में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान कूलिंग जैकेट का इस्तेमाल करना होगा. Read More

  2. ITR Filing 2026: पिछले साल ही बदली है नौकरी? ITR के भरने होंगे 2 फार्म, जानें क्या है नया नियम

    ITR Filing 2026: अगर आपने अभी- अभी नौकरी बदली है तो आपको आईटीआर के नए नियमों की जानकारी होनी चाहिए. यहां हम आपको इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं. Read More

  3. उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को NDA सरकार ने दिया बड़ा झटका, 10.5 करोड़ लोगों पर सीधा असर

    Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की वार्षिक सीमा नौ से घटाकर चार कर दी है. Read More

  4. ट्रंप की चेतावनी बेअसर: लेबनान के बहाने फिर भिड़े ईरान-इजरायल, आधी रात को मिसाइलों से दहल उठा मिडिल-ईस्ट!

    Donald Trump US Iran: नेतन्याहू ने ट्रंप की एक ना सुनी और रविवार को इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बड़ा हवाई हमला किया. Read More

  5. रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल

    एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

  6. Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं

    Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए.  Read More

  7. T20 Mumbai League 2026: रहाणे की टीम ने दर्ज की शानदार जीत, वैभव की घातक गेंदबाजी, पढ़िए मैच का अपडेट

    वैभव माली की शानदार गेंदबाजी और आयुष की दमदार बल्लेबाजी के बदौलत रहाणे की टीम टी20 मुंबई 2026 के 10 वे मुकाबले जीत गई. उनका यह मुकाबला आकाश टाइगर्स के साथ हुआ था.  Read More

  8. महिला टी20 विश्व कप में सर्वाधिक बार फाइनल खेलने वाली टीमें, ऑस्ट्रेलिया का रहा है दबदबा

    महिला टी20 विश्व कप 2026 का आगाज 11 जून से होने जा रहा है. टी20 वर्ल्ड कप में किन टीमों ने फाइनल तक का सफर सर्वाधिक बार तय किया है. Read More

  9. Astrology: कड़ा धारण करने से पहले जरूर जानें ये नियम, वरना नहीं मिलेगा पूरा लाभ!

    Astrology: क्या आप भी तांबा, पीतल या सरबलोह का कड़ा पहनते हैं? जानिए कड़ा पहनने से पहले उसे अभिमंत्रित करने की सही विधि, शुभ मंत्र और जरूरी नियम. Read More

  10. LPG Price Hike: अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1600 रुपए पहुंच गई गैस सिलेंडर की कीमत, फिर भी सस्ता दे रही सरकार, जानें वजह

    LPG Price Hike: एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1600 रुपये तक पहुंच गई हैं. लेकिन फिर भी दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारत सरकार काफी सस्ता रसोई गैस दे रही है. Read More

Published at : 08 Jun 2026 09:00 PM (IST)
Tags :
Evening News Evening Bulletin Prime Time News Todays Top Headlines Hindi News Hindi News Headlines Hindi Samachar Top Hindi News Hindi News Headlines Today Latest News In Hindi Breaking News In Hindi ताजा ख़बरें Breaking News Top News Top Headlines
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
विशाखापट्टनम में दर्दनाक हादसा, पिघला हुआ गर्म लोहा मजदूरों के जिस्म पर गिरा, आठ की मौत
विशाखापट्टनम में दर्दनाक हादसा, पिघला हुआ गर्म लोहा मजदूरों के जिस्म पर गिरा, आठ की मौत
इंडिया
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को NDA सरकार ने दिया बड़ा झटका, 10.5 करोड़ लोगों पर सीधा असर
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को NDA सरकार ने दिया बड़ा झटका, 10.5 करोड़ लोगों पर सीधा असर
इंडिया
हैदराबाद में आधी रात को पुलिस का बड़ा एक्शन, पब के अंदर चल रहा था 'ये' गंदा खेल, हिरासत में 9 लोग
हैदराबाद में आधी रात को पुलिस का बड़ा एक्शन, पब के अंदर चल रहा था 'ये' गंदा खेल, हिरासत में 9 लोग
इंडिया
Mahua Moitra On TMC: 'पहले इस्तीफा दें, फिर BJP के टिकट पर चुनाव लड़ें', महुआ मोइत्रा का बागी नेताओं पर तीखा हमला
'पहले इस्तीफा दें, फिर BJP के टिकट पर चुनाव लड़ें', महुआ मोइत्रा का बागी नेताओं पर तीखा हमला
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रामायणम का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फर्स्ट लुक टीजर प्लान, रणबीर बने भगवान राम (08.06.26)
YRKKH:😯Armaan और Abhira की नई शुरुआत, मुश्किलों के बीच टेम्पो में बसाया अपना संसार #sbs
Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
'Gullak 5' में हर परिवार को दिखेगी अपनी कहानी, बोलीं Helly Shah
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को NDA सरकार ने दिया बड़ा झटका, 10.5 करोड़ लोगों पर सीधा असर
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को NDA सरकार ने दिया बड़ा झटका, 10.5 करोड़ लोगों पर सीधा असर
बिहार
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
विश्व
ट्रंप की चेतावनी बेअसर: लेबनान के बहाने फिर भिड़े ईरान-इजरायल, आधी रात को मिसाइलों से दहल उठा मिडिल-ईस्ट!
ट्रंप की चेतावनी बेअसर: लेबनान के बहाने फिर भिड़े ईरान-इजरायल, आधी रात को दहल उठा मिडिल-ईस्ट!
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान, टीम इंडिया में मिली जगह; बोले- 'बहुत ज्यादा उम्मीद करना...'
वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'बहुत ज्यादा उम्मीद करना...'
बॉलीवुड
Most Anticipated Movies 2026: इस साल की 9 मोस्ट अवेटेड फिल्में, आखिरी 2 पर टिकी लोगों की निगाहें
2026 की 9 मोस्ट अवेटेड फिल्में, आखिरी 2 पर टिकी लोगों की निगाहें, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा बवंडर!
विश्व
Iran US War: 'तुरंत बंद हो गोलीबारी', हाई टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान-इजरायल को कड़ी चेतावनी
'तुरंत बंद हो गोलीबारी', हाई टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान-इजरायल को कड़ी चेतावनी
ट्रेंडिंग
Byculla Station Viral Video: भायखला स्टेशन पर हैवानियत! प्लेटफॉर्म पर सो रहा था बुजुर्ग, बेल्ट से पीटने लगा शख्स, देखें वीडियो
भायखला स्टेशन पर हैवानियत! प्लेटफॉर्म पर सो रहा था बुजुर्ग, बेल्ट से पीटने लगा शख्स, देखें वीडियो
एग्रीकल्चर
UP Maize Procurement: यूपी में 15 जून से MSP पर शुरू होगी मक्का की खरीद, इन डॉक्यूमेंट के बिना नहीं मिलेगा फायदा
यूपी में 15 जून से MSP पर शुरू होगी मक्का की खरीद, इन डॉक्यूमेंट के बिना नहीं मिलेगा फायदा
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget