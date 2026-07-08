एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

रिटायरमेंट वाले दिन प्रमोशन मिला तो पेंशन में इसका फायदा मिलेगा या नहीं, जानें हाई कोर्ट ने क्या कहा Karnataka High Court: कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट के दिन पदोन्नति पाकर कार्यभार संभालने वाले सरकारी कर्मचारी प्रमोशन के सभी लाभ और संशोधित पेंशन पाने के हकदार होंगे. Read More

Delhi To Patna Bus Ticket: इस हफ्ते दिल्ली से पटना जाना है सबसे सस्ता, 9 जुलाई को सिर्फ 699 में मिल रही बस टिकट Delhi To Patna Cheapest Bus Ticket: यहां हम 6 से 12 जुलाई के बीच की सबसे सस्ती बस टिकट बता रहे हैं. ये टिकट दिल्ली से पटना तक जाने वाले बस की है और साथ ही यहां अलग- अलग बस की टिकट के रेट की तुलना भी की गई है. Read More

Explained: भारत में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-गैस के दाम! NATO में ट्रंप ने ईरान से शांति समझौता तोड़ा, आपके पास कितनी मोहलत? US Iran Peace Deal Breaks: अगर होर्मुज स्ट्रेट पर फिर से संकट आया और इम्पोर्ट बंद हुआ, तो तेल 85-90 डॉलर तक जा सकता है और तब पेट्रोल-डीजल-CNG की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है. Read More

मिडिल ईस्ट में बर्बादी की आहट! ट्रंप ने बताया कैंसर तो ईरान का पलटवार, कहा- हम लड़ाई के लिए तैयार US Iran News: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हुआ समझौता अब खत्म हो गया है, हालांकि वार्ताकारों को बातचीत जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

‘रीसेट’ की कीमत चुका रही टीम इंडिया? टीम इंडिया की लगातार हार पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी, बताई सबसे बड़ी कमजोरी इंग्लैंड से 125 रन की हार और लगातार चौथी टी20 हार के बाद गौतम गंभीर ने कहा कि टीम रीसेट फेज में है. उनके मुताबिक भारत की सबसे बड़ी कमजोरी ‘Game Awareness’ रही, जिससे टीम लगातार मैच हार रही है. Read More

मैदान पर मिस्र के मुख्य कोच होसाम हसन ने किया 'X' का इशारा, क्या होता है फीफा विश्वकप में इसका मतलब राउंड ऑफ 16 मुकाबले में एक खास इशारे के बाद एंटी रेसिज्म प्रोटोकॉल लागू होने की उम्मीद थी. लेकिन रेफरी ने खेल नहीं रोका और कोच को ही येलो कार्ड दिखा दिया. इसके बाद फैसले पर बहस तेज हो गई. Read More

Rashifal 9 July 2026: इन 5 राशियों को विष्णु जी की कृपा से मिल सकता है प्रमोशन!, मेष से मीन तक राशिफल देखें Rashifal 9 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज बुधवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल. Read More