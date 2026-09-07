एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 7 सितंबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
पैसे लेकर भी नाम नहीं की कार, कोर्ट ने डीलर पर ठोका इतने लाख का जुर्माना
कार का माकिकाना हक ट्रांसफर न करने और कार को सालों तक वर्कशाॅप में रखने पर पश्चिम बंगाल उपभोक्ता आयोग ने डीलर को ग्राहक को 2.57 लाख देने का आदेश दिया है. Read More
बंगाल पर है 8 लाख करोड़ का कर्ज, महिलाओं को 36000 करोड़ कैसे देगी सरकार?
पश्चिम बंगाल सरकार इस समय करोड़ों के कर्ज में हैं लेकिन फिर भी अपने राज्य की महिलाओं को करीब 36 हजार करोड़ रुपये देने वाली है. ऐसे में राज्य अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे संभालेगा, आइये जानें. Read More
VIDEO: BRS MLC के अपमानजनक बयान से भावुक हुए स्पीकर, आंखों में भर आए आंसू
BRS MLC थाथा मधु की ओर से स्पीकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के बाद स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार और मंत्री सीताक्का भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए. Read More
ईरान-ओमान का समझौता ट्रंप को देगा झटका, होर्मुज स्ट्रेट में अब क्या होगा?
ईरान के टॉप सुरक्षा अधिकारी ने वाशिंगटन-तेहरान के बीच हुए समझौते पर कहा कि समझौते को सुनिश्चित रूप से लागू करने में पूर्ण गारंटी की कमी थी और मध्यस्थ भी इसे सुनिश्चित करने में नाकाम रहे. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
'यौन उत्पीड़न, फेक तस्वीरें और...', सिल्वर मेडल विजेता केया बनर्जी ने सुनाई आपबीती
आइपीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में डेडलिफ्ट में रजत पदक जीतने वाली केया बनर्जी को ऑनलाइन यौन उत्पीड़न और एआई डीपफेक तस्वीरों से निशाना बनाया गया. उन्होंने इसके बारे में बताया. Read More
2026 एशियन गेम्स: नीरज चोपड़ा के रिप्लेसमेंट का एलान, इस स्टार को मिली जगह
Asian Games 2026: नीरज चोपड़ा इंजरी के चलते सीजन के बाकी हिस्से से बाहर हो गए. वह एशियन गेम्स में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे. नीजर को कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज जीतने वाले यशवीर सिंह ने रिप्लेस किया. Read More
अजा एकादशी की पूजा आज, व्रत कल खुलेगा, रात में फलाहार कर सकते हैं या नहीं?
Aja Ekadashi 2026: अजा एकादशी तिथि शाम 5:03 बजे समाप्त होगी और पारण 8 सितंबर को होगा. जानें रात में फलाहार करने से व्रत टूटेगा या नहीं. Read More
20 रुपये के वड़ा पाव के लिए लड़की ने खर्च किए 15000, फ्लाइट पकड़कर पहुंची मुंबई
दिल्ली की एक कंटेंट क्रिएटर को दिल्ली का वड़ा पाव पसंद नहीं आया तो वो उसका असली स्वाद लेने मुंबई पहुंच गई. 20 रुपये के वड़ा पाव के लिए फ्लाइट, होटल और दूसरे खर्च मिलाकर उसका करीब 15,000 खर्च हुआ. Read More