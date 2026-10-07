एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

कर्मचारी ध्यान दें, UAN हटा लें गलत PF खाता, वरना रुक सकता है क्लेम UAN में गलत PF अकाउंट जुड़ गया तो उसे ऑनलाइन डीलिंक कर सकते हैं. EPFO पोर्टल पर Member ID चुनें, कारण बताएं और OTP से सत्यापन कर गलत अकाउंट हटाने का अनुरोध भेजें. समय पर अपना PF रिकॉर्ड जरूर जांचें. Read More

मिथुन चक्रवर्ती को CM शुभेंदु ने दी ये बड़ी जिम्मेदारी, मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिथुन चक्रवर्ती के सरकार में सांस्कृतिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति की घोषणा CM शुभेंदु अधिकारी ने दिग्गज बंगाली अभिनेता उत्तम कुमार के जन्म शताब्दी समारोह के कार्यक्रम के दौरान ही की थी. Read More

रूसी मिसाइल हमले से हुई यूक्रेन की सुबह, 4 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत प्रिलुकी के रीजनल गवर्नर व्याचेस्लाव चाउस ने इस रूसी मिसाइल हमले की निंदा की है. उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर प्रभावितों और घायलों को सुरक्षित वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चल रहा है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

Explained: विराट कोहली और प्रेमानंद महाराज विवाद क्या? ₹5 करोड़, दावे और खंडन की पूरी सच्चाई जानें आश्रम की आंतरिक राजनीति और जमीन विवाद का मामला उलझा है. प्रेमानंद महाराज के शिष्य की मौत और आश्रम के कंट्रोल पर सवाल उठ रहे. आखिर एक संत के आश्रम के अंदरूनी विवाद में कोहली का नाम घसीटना सच है या झूठ. Read More

भारत करेगा 2036 ओलंपिक की मेजबानी? रेस में और 6 देश भी शामिल; आया IOA का बयान भारत की 2036 ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी का विजन ‘राइजिंग टुगेदर’ होगा, इस महीने के अंत में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के भविष्य मेजबान आयोग के सामने देश की ओलंपिक मेजबानी की महत्वाकांक्षा पेश करेंगे. Read More

Shardiya Navratri 2026: 11 अक्टूबर से शुरू हो रही शारदीय नवरात्रि, घोड़े पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा; नोट करें घटस्थापना का अभिजित मुहूर्त Shardiya Navratri 2026 Date: शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर से आरंभ हो रही है. जानें कलश स्थापना का सही समय, अभिजित मुहूर्त और मां दुर्गा के आगमन वाहन का देश-दुनिया पर प्रभाव. Read More