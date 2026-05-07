एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Hantavirus: हंतावायरस अलर्ट! क्या फ्लाइट्स लेने पर है कोई बैन? ट्रैवल इंश्योरेंस का रखें ध्यान, पढ़ें जरूरी जानकारी Hantavirus Alert: कोरोना वायरस के बाद अब हंतावायरस का कहर देखने को मिल रहा है. इस वायरस को लेकर कुछ गाइडलाइंस और निगरानी जारी की गई हैं. आइये जानते हैं. Read More

Senior Citizens FD Rates: बुजुर्गों की मौज! FD पर अब मिलेगा 8.75% तक का ब्याज, जानें सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले बैंक Senior Citizens FD Rates: अगर आप रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो मई 2026 में कई बैंक सीनियर सिटिज़न्स को FD पर 8.75 प्रतिशत तक ब्याज ऑफर कर रहे हैं. Read More

West Bengal Govt Formation Row: राज्यपाल ने किया बंगाल कैबिनेट बर्खास्त, क्या अब ममता सीएम हैं या नहीं, जानें West Bengal Governor Dismissed Mamata Government: ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के बाद राज्यपाल ने संवैधानिक प्रोटोकॉल के तहत राज्य के मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है. ममता बनर्जी सीएम रहेंगी? Read More

ईरान का अमेरिका के सीने में सीधा वार, मिडिल ईस्ट जंग में पहुंचाया काफी ज्यादा नुकसान; तेहरान ने जारी की सैटेलाइट तस्वीर Iran US War: अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाए गए अनुमान से ज्यादा नुकसान ईरान ने पहुंचाया है. सैन्य ठिकानों समेत युद्ध ग्रस्त इलाकों से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीर ईरान ने साझा की है. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More

Amanpreet Singh Gill Dies: महज 36 साल की उम्र में इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर Amanpreet Singh Gill Dies: पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने उनके निधन पर आधिकारिक बयान जारी कर शोक व्यक्त किया और पंजाब क्रिकेट में उनके लंबे योगदान को याद किया. Read More

IPL 2026 के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, भारत आ सकेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी, लेकिन... India Pakistan Sports Ban Continues: भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि उसका पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल संबंधों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. Read More

Jagannath Rath Yatra: जानें क्यों तोड़ा गया नंदीघोष रथ का पहिया, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा? Jagannath Rath Yatra: पुरी की रथ यात्रा में जब माता लक्ष्मी नाराज हुईं, तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ के रथ का पहिया तोड़ दिया.फिर जगन्नाथ जी ने रसगुल्ला खिलाकर उन्हें मनाया. जानिए हेरा पंचमी की रोचक कथा. Read More