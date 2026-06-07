एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Delayed Possession: फ्लैट की चाबी नहीं मिली, लेकिन EMI जारी है? जानिए बिल्डर की देरी पर आपके क्या हैं अधिकार RERA Rules for Delayed Possession: फ्लैट देर से मिलने से खरीदार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसलिए अगर बिल्डर बार-बार डेट बढ़ाए तो इंतजार करने के बजाय अपने अधिकारों को समझिए. Read More

कितना बिजली खाता है 0.5 टन का AC, जानें छोटे कमरों के लिए कितना है असरदार AC Electricity Consumption: 0.5 टन का एसी आखिर कितनी बिजली खर्च करता है और ये कितने बड़े कमरे के लिए बेस्ट है, इसके बारे में आप यहां से डिटेल में जान सकते हैं. Read More

झूमकर आया मॉनसून! देशभर में पकड़ी रफ्तार, जानें यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी बारिश मॉनसून की अगले 3 से 4 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. Read More

'हम भारत को खुले...', लिपुलेख विवाद पर नेपाल के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, जानें क्या कहा World News: खनाल ने अपने बयान में कहा कि हम भारत को खुल दिल, साफ नजरिए और एक पारदर्शी एजेंडे के साथ देखते हैं. इसमें नेपाल का आर्थिक विकास बदलाव शामिल होना चाहिए. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

French Open Prize Money: फ्रेंच ओपन का फाइनल आज, प्राइज मनी सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश; जानिए कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग French Open Prize Money 2026: फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल का फाइनल मैच आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव और इटली के फ्लावियो कोबोली के बीच होगा. जानिए मैच टाइमिंग और प्राइज मनी डिटेल्स. Read More

डब्ल्यूटीसी मैचों से पहले अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्यों टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण, जानिए भारत घरेलू टेस्ट में हालिया निराशा के बावजूद मजबूत टीम है. अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में वह WTC से पहले सही संयोजन तलाशेगा. Read More

Jagannath Temple Mahaprasad: भगवान जगन्नाथ के भोग को क्यों कहते हैं 'अबाढ़ा'? नाम के पीछे छिपा है सामाजिक समरसता का यह बड़ा सच Jagannath Temple Mahaprasad: पूरी जगन्नाथ मंदिर में जाति-भेद मिटाकर सबको एक साथ जोड़ने वाला 'अबाढ़ा महाप्रसाद' (छप्पन भोग) सामाजिक समरसता और शबर कबीले की पौराणिक परंपराओं का सबसे सुंदर प्रतीक है. Read More