एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 7 जुलाई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
क्या दूसरे बैंक के ATM से सेट हो सकता है आपके कार्ड का पिन? दूर करें अपना हर भ्रम
Debit Card PIN: नया डेबिट या एटीएम कार्ड मिलने पर PIN सेट करना जरूरी होता है. PIN जनरेट करने और PIN बदलने के नियम अलग-अलग हैं, इसलिए सही प्रक्रिया की जानकारी होना आवश्यक है. Read More
NPS: नेशनल पेंशन सिस्टम में हुए बड़े बदलाव, इन कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा ज्यादा रिटर्न
NPS Update: केंद्रीय स्वायत्त निकायों CABs के कर्मचारियों को अब NPS में निवेश के नए और बेहतर ऑप्शन मिलेंगे. इससे पात्र कर्मचारी अपनी जरूरत के हिसाब से निवेश ऑप्शन चुन सकेंगे. Read More
क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल से खराब हो रहीं आपकी गाड़ियां? उठते सवालों पर गडकरी का बड़ा खुलासा
केंद्रीय परिवहन मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा, 'ज्यादा एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लागू करने के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं. यह पैसे देकर अभियान चलाया जा रहा है.' Read More
PoK protest: PoK में 29वें दिन भी उबाल! पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग,8 जुलाई का दिया अल्टीमेटम
PoK protest: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में प्रदर्शन 29वें दिन भी जारी है. मुजफ्फराबाद, रावलकोट, कोटली और अन्य शहरों में लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. Read More
'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में
July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
ड्रॉप हुए या मिला आराम? संजू सैमसन को लेकर BCCI ने तोड़ी चुप्पी, जिम्बाब्वे दौरे से बाहर रहने की बताई वजह
जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में संजू सैमसन नहीं खेल रहे है. इसपर सफाई देते हुए (BCCI) ने बताया संजू को टीम से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि एशियन गेम्स के चलते आराम दिया गया है. Read More
IND VS ENG: रवि बिश्नोई बाहर? क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा नंबर 3 पर खेलने का मौका, जानिए क्यों हो रही ये बातें
लगातार तीन बार टी20 वर्ल्ड कप में जीतने वाली टीम इंडिया इस वक्त काफी बड़े संकट में है. गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की जोड़ी अब अपनी पहली इंटरनेशनल जीत की तलाश में है. Read More
Rashifal 8 July 2026: इन 3 राशियों को बिजनेस में मिलेगा बड़ा लाभ, बस न करें ये गलती, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 8 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज बुधवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल. Read More
Explained: जून 2026 में 3.6 लाख EV गाड़ियां बिकीं! जबकि पूरे देश में सिर्फ 27 हजार चार्जिंग स्टेशन, क्या बढ़ेगा 'चार्जिंग संकट'?
EV Charging Stations: 2030 तक 13 लाख चार्जर चाहिए यानी बहुत लंबा रास्ता तय करना है. जब तक हर गली, हाईवे और हर गांव में चार्जिंग की सुविधा नहीं होगी, तब तक रास्ते में बैटरी खत्म होने का डर बना रहेगा. Read More