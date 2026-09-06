एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Cafe, Wifi और गेमिंग जोन सिर्फ 400 रुपए में, सस्ती बुकिंग से पैसे बचाने का तरीका कम बजट में घूमने वालों के लिए हॉस्टल किफायती ठहरने का विकल्प बन रहे हैं. यहां कम खर्च में रहने के साथ कैफे, वाई-फाई, गेमिंग और दूसरे यात्रियों से मिलने का मौका मिलता है. Read More

त्योहार पर घर जाना हुआ आसान! दिल्ली से यूपी-बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरा शेड्यूल अगर आप भी दशहरा, दिवाली या छठ पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है. उत्तर रेलवे कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है. जानिए पूरी डिटेल. Read More

सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...' दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए हादसे पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने पीएम मोदी के एसआरसीसी में एक दिन पहले हुए कार्यक्रम से जोड़कर आलोचना की है. उन्होंने एक्स पर बयान दिया है. Read More

ट्रंप के हाथ पर गहरा हुआ चोट का निशान? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पर चोट के निशान वाली तस्वीरें सामने आने के बाद एक बार फिर उनकी बीमारी को लेकर चर्चा छिड़ गई है. ट्रंप ने कहा है कि वह रोजाना हाईडोज एस्पिरिन लेते हैं. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

'यौन उत्पीड़न, फेक तस्वीरें और...', सिल्वर मेडल विजेता केया बनर्जी ने सुनाई आपबीती आइपीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में डेडलिफ्ट में रजत पदक जीतने वाली केया बनर्जी को ऑनलाइन यौन उत्पीड़न और एआई डीपफेक तस्वीरों से निशाना बनाया गया. उन्होंने इसके बारे में बताया. Read More

2026 एशियन गेम्स: नीरज चोपड़ा के रिप्लेसमेंट का एलान, इस स्टार को मिली जगह Asian Games 2026: नीरज चोपड़ा इंजरी के चलते सीजन के बाकी हिस्से से बाहर हो गए. वह एशियन गेम्स में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे. नीजर को कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज जीतने वाले यशवीर सिंह ने रिप्लेस किया. Read More

Weekly Horoscope 6 to 12 September 2026: इस हफ्ते करियर में पदोन्नति या व्यापार में सतर्कता? जानें मेष से मीन का साप्ताहिक राशिफल साप्ताहिक राशिफल 6 से 12 सितंबर 2026, मेष से मीन तक जानें करियर, आर्थिक स्थिति, सेहत और दांपत्य जीवन का हाल. ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास से पढ़ें सटीक भविष्यफल. Read More