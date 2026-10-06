एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

हरिद्वार के लिए नई ट्रेनों का ऐलान, किन शहरों को जोड़ेंगी? समझें टाइम टेबल रेल यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट है. रेलवे ने हरिद्वार जाने वाले यात्रियों के लिए नई ट्रेन सेवाओं को मंजूरी दे दी है. इससे हरिद्वार की कनेक्टिविटी कई शहरों से बेहतर होने वाली है. Read More

आशुतोष रांका ने पूछा- सीईसी के साथ बैठक से राहुल को क्यों रोक रही बीजेपी? आशुतोष रांका ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक करने से क्यों रोका जा रहा है. क्या चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था नहीं है? Read More

Explained: दुनिया में कौन सा देश किसको सिक्योरिटी देता है? ‘मक्का पैक्ट’ से US, चीन और भारत तक अमेरिका ने यूरोप में अपने सहयोगियों के लिए करीब 100 परमाणु बम तैनात किए हैं. यह बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्किये के छह ठिकानों पर रखे हैं. डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से भरोसा कमजोर हुआ है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा बदलाव हुआ है. नए खिलाड़ी को कमान सौंप दी गई है. श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का एलान हुआ है, जिसमें बदलाव देखने को मिला. Read More

WI के ये 5 खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा, टी20 सीरीज में रहना होगा सावधान भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में इन 5 वेस्टइंडीज खिलाड़ियों पर टीम इंडिया को खास नजर रखनी होगी. जानें कौन-कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए चुनौती बन सकते हैं. Read More

Indira Ekadashi Deepdan 2026: अब शाम के दीपदान की तैयारी, जानें कहां रखें दीया Indira Ekadashi Deepdan 2026: इंदिरा एकादशी की शाम पीपल, तुलसी और मुख्य द्वार पर दीपदान का विशेष विधान है. नोट करें अपने शहर में गोधूलि वेला का सही समय और दीपदान के शास्त्रीय नियम. Read More