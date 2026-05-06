एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

AC ही नहीं घर पर रखा फ्रिज भी हो सकता है ब्लास्ट, जानें गर्मियों कैसे रखें फ्रिज का ख्याल Fridge Safety Tips: गर्मी के मौसम में केवल AC ही नहीं बल्कि फ्रिज के फटने का भी खतरा रहता है. ऐसे में कुछ आसान टिप्स की मदद से इसका ख्याल रखेंगे तो, कोई हादसा होने से बच सकता है. Read More

रेलवे कर्मचारियों की लॉटरी, 8वें वेतन आयोग में 52600 होगी न्यूनतम बेसिक सैलरी, ताजा अपडेट जानिए Railway 8th Pay Commission: सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की खबरों के बीच अब रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है. जिसके तहत उनकी बेसिक सैलरी बढ़ाई जा सकती है. Read More

Explained: TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया! क्या बंगाल CM के दावेदार सुवेंदु अधिकारी को मिलेगी कुर्सी या होगी टूट-फूट? Bengal Next CM: दिसंबर 2020 में TMC छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में हरा दिया. बंगाल में बीजेपी को 3 से 77 और फिर 207 सीटों पर ले आए. Read More

'समझौता हुआ तो खुलेगा होर्मुज, नहीं तो बमबारी...', ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की खुली धमकी Trump Warns Iran: ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान किसी समझौते पर सहमत नहीं होता है, तो बमबारी दोबारा शुरू होगी और यह पहले से कहीं ज्यादा व्यापक और तीव्र होगी. Read More

ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More

रिजेक्शन की वजह से खुली अनुष्का शर्मा की किस्मत, ऐसे मिला 'रब ने बना दी जोड़ी' में तानी का किरदार अनुष्का शर्मा को लगातार रिजेक्शन मिले, लेकिन ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के स्क्रीन टेस्ट से उनकी किस्मत बदल गई. उन्हें इस मौके की उम्मीद भी नहीं थी. Read More

IPL 2026 के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, भारत आ सकेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी, लेकिन... India Pakistan Sports Ban Continues: भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि उसका पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल संबंधों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. Read More

मैदान पर वापसी के लिए बेताब थे रोहित, लेकिन कोच ने क्यों किया खेलने से मना? जानें ड्रेसिंग रूम का सच कोच ने कहा कि टीम उनकी सेहत को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उन्हें एक एक्स्ट्रा हफ्ता आराम करने के लिए कहा गया. Read More

Shabri Mantra: क्या होते हैं 'शाबरी मंत्र'? क्यों इन्हें सिद्ध करना है आसान और असरदार Shabri Mantra: शाबरी मंत्र सरल भाषा और अचूक शक्ति का संगम हैं. ग्रहण या दीपावली पर सिद्ध किए गए ये मंत्र सुरक्षा, समृद्धि और सफलता के लिए ढाल की तरह काम करते हैं और शीघ्र शुभ फल प्रदान करते हैं. Read More