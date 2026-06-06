एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 6 जून 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
Income Tax Notice: अचानक घर आ गया इनकम टैक्स नोटिस, तो घबराएं नहीं, बस 5 स्टेप्स में निपटाएं पूरा मामला
Income Tax Notice: अगर आपको अचानक से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाए तो डरने या घबराने की जरूरत नहीं है. हम यहां से आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको क्या करना है. Read More
ट्रेन में यात्री से मांगा टिकट, जेब से निकाला कागज, देखकर TTE ने जोड़े हाथ, फिर हुआ चौंकाने वाला खुलासा
Ticketless Travel Fine: मुंबई में बिना टिकट यात्रा पर अभियान के दौरान एक यात्री द्वारा कागज दिखाने पर टीटीई ने सम्मान किया, लेकिन वैध टिकट न होने पर उसे जुर्माना भरने की कार्रवाई की गई. Read More
'धमकियों के कारण घर...', कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म होते ही आया अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा
CJP Protest at Jantar Mantar: CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज का प्रदर्शन तो सिर्फ एक ट्रेलर था. इतनी बड़ी संख्या में समर्थन देने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद! Read More
US Iran War: क्या डोनाल्ड ट्रंप और मुजतबा खामेनेई की होगी मुलाकात? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताया सच
Iran US War: अब्बास अराघची ने कहा है कि मैंने एक रिपोर्ट देखी, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप बैठक के लिए तैयार हैं. लेकिन मुझे लगता है कि हमें असलियत को समझना चाहिए. असल दुनिया में जीना चाहिए. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
डब्ल्यूटीसी मैचों से पहले अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्यों टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण, जानिए
भारत घरेलू टेस्ट में हालिया निराशा के बावजूद मजबूत टीम है. अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में वह WTC से पहले सही संयोजन तलाशेगा. Read More
2027 का विश्वकप खेलेंगे विराट कोहली, रोहित को करना होगा खुद को साबित, पूर्व क्रिकेटर ने क्या कुछ कहा जानिए
IND VS AFG ODI 2026: भारत के पूर्व क्रिकेटर और चयनकर्ता सबा करीम का कहना है कि रोहित शर्मा को आईसीसी के भारत बनाम अफगानिस्तान टूर्नामेंट से पहले अपनी फिटनेस और फॉर्म को साबित करना होगा. Read More
Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि कब ? जलाभिषेक का सबसे खास दिन, नोट करें डेट,मुहूर्त
Sawan Shivratri 2026: सावन का सबसे खास दिन होता है श्रावण शिवरात्रि जो 11 अगस्त 2026 को है. इस दिन कांवड़िए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं. चार प्रहर में पूजा होती है. Read More
Tech Layoffs: 5 महीने में 1 लाख से छटनी, 2026 में टेक सेक्टर का सुनहरा दौर खत्म, जानें किन कंपनियों ने दिया बड़ा झटका
Tech Layoffs: 2026 की शुरुआत टेक इंडस्ट्री के लिए काफी मुश्किल है. एक तरफ कंपनियां AI पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लाखों कर्मचारियों की नौकरियां जा रही हैं. Read More