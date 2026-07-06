एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 6 जुलाई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
Cashless Health Insurance: नाम का कैशलेस, काम का नहीं! हेल्थ क्लेम पास होने के बाद भी जेब से क्यों देने पड़ते हैं पैसे?
Health Insurance: हेल्थ इंश्योरेंस कैशलेस होने के बावजूद भी कई बार मरीजों को अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं. जानिए किन स्थितियों में ऐसा होता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए. Read More
LIC करेगा बोनस की बरसात, जानिए इस ऐलान से किन पॉलिसीधारकों को मिलेगा सीधा फायदा
Personal Finance: LIC ने FY26 के लिए 59,725 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बोनस घोषित किया है. जानिए किन पॉलिसीधारकों को इसका फायदा मिलने वाला है और बोनस कैसे मिलता है. Read More
अमित शाह ने UCC को लेकर किया बड़ा ऐलान, श्यामा प्रसाद की 125वीं जयंती पर बोले -'कमेटी बन चुकी, जल्द ही...'
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि हम नागरिकता देने की शेष औपचारिकताओं को भी जल्द ही पूरा कर लेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार है.' Read More
Ayatollah Ali Khamenei Funeral: अयातुल्ला खामनेई की आखिरी विदाई के बीच ईरान से आया ये खास मैसेज, याद रखेगा भारत
ईरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत सरकार समेत प्रतिनिधिमंडल का धन्यवाद किया. ईरानी दूतावास ने इसे दोनों देशों की पुरानी दोस्ती और आपसी सम्मान का प्रतीक बताया. Read More
'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में
July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
ICC ने बदला फैसला, बेथ मूनी ने बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस मामले में विराट कोहली भी रह गए पीछे
ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी ने महिला टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में 64 रन बनाए. इसके बाद ICC ने उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना. वह अब दो बार यह पुरस्कार जीतने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं. Read More
टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में 1500 रन बनाने वाले पांच भारतीय बल्लेबाज कौन, टॉप 5 की लिस्ट देखिए
भारतीय टीम के उप कप्तान तिलक वर्मा सबसे कम उम्र में टी20 इंटरनेशनल में 1500 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया. Read More
Rashifal 7 July 2026: मेष से मीन तक राशिफल, हनुमान जी और काल भैरव की कृपा से किसका चमकेगा भाग्य
Rashifal 7 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज मंगलवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल. Read More
Ethanol: पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर किसानों को मिले 1.60 लाख करोड़, विदेशी मुद्रा खर्च में हुई ऐतिहासिक बचत
Ethanol News: एथेनॉल को लेकर इन दिनों काफी चर्चा चल रही है, सरकार जहां इसके समर्थन में है तो वहीं विपक्ष इसके खिलाफ है. इसी बीच सरकार ने खुद बताया है कि इससे किसानों का भी अच्छा खासा फायदा हो रहा है. Read More