एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 6 अगस्त 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली, जानें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का पूरा फायदा
Solar Panel Subsidy: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सरकारी सब्सिडी का लाभ लिया जा सकता है. आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी. Read More
अब AI की मदद से WhatsApp पर होगी बस टिकट बुक, जानें कैसे करेगा काम?
Bus Ticket Booking: केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई डिजिटल सेवा शुरू की है. अब यात्री व्हाट्सएप पर उपलब्ध AI चैटबॉट के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं. Read More
5 साल के दौरान PM मोदी के विदेश दौरे में कितना खर्च? सरकार ने संसद में बताया
विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम मोदी की इन यात्राओं के दौरान हुए समझौतों से टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ट्रेड, निवेश, रक्षा, ऊर्जा और सप्लाई चेन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है. Read More
'न जेल का डर, न मौत का', शेख हसीना ने भारत से बांग्लादेश को ललकारा, पढ़ें पूरा संबोधन
भारत में रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना ने दिसंबर में देश लौटने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि जेल या मौत का डर नहीं है और उनका मकसद बांग्लादेश को फिर से विकास की राह पर लाना है. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
खलिन जोशी ने J&K Open 2026 में छह शॉट की बढ़त बरकरार रखी
Professional Golf Tour of India: श्रीनगर में खेले जा रहे एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वाले जेएंडके ओपन 2026 के तीसरे दिन खलिन जोशी ने छह-अंडर 65 का स्कोर बनाकर छह शॉट की बढ़त बरकरार रखी. Read More
टी20 में 500 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
टी20 क्रिकेट में कई विदेशी गेंदबाज 500 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं. वहीं भारत का कोई गेंदबाज 400 विकेट तक भी नहीं पहुंचा. युजवेंद्र चहल 396 विकेट के साथ सबसे आगे हैं. Read More
Freedom Sale में खरीदारी से पहले देखें अपनी राशि, आपके लिए कौन-सा प्रोडक्ट रहेगा शुभ ?
Freedom Sale 2026: फ्लिपकार्ट और अमेजन पर 7 और 8 अगस्त 2026 से ऑनलाइन शॉपिंग सेल शुरू होने वाली है. ऐसे में राशि अनुसार खरीदारी आपके लिए डबल फायदा ला सकती है. Read More
ATM से नहीं निकले पैसे, फिर भी कट गए? कोर्ट से ग्राहक को मिला भारी मुआवजा
ATM Money Withdrawal: एटीएम से पैसे कट गएस लेकिन कैश नहीं निकला. केरल में ऐसे ही मामले में कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया. बैंक को अब अपने ग्राहक को मुआवजा देना होगा. पढ़ें पूरा मामला. Read More