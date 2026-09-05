एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 5 सितंबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
डेंगू मरीज का बीमा क्लेम खारिज, कंपनी ने बनाया 70 हजार प्लेटलेट्स का बहाना
डेंगू के इलाज के दौरान मेडिक्लेम रिजेक्ट होने का मामला सामने आया है. इंस्टाग्राम वीडियो में चिराग कोठारी ने दावा किया कि अस्पताल से छुट्टी से पहले उनका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम खारिज कर दिया गया. Read More
जमीन या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं? इन 13 डॉक्युमेंट्स को चेक करना न भूलें
प्रॉपर्टी खरीदते समय कीमत और लोकेशन के साथ जरूरी दस्तावेजों की जांच भी करें. कागजात में कमी रहने पर मालिकाना विवाद, टैक्स संबंधी परेशानी और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. Read More
'दिमागी नक्सल' वाले पोस्ट पर बवाल, सौरव दास और गौरव भाटिया में तीखी बहस
स्वतंत्र भारद्वाज को दिमागी नक्सल बताने वाले पोस्ट पर CJP प्रवक्ता सौरव दास और BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया के बीच तीखी बहस देखने को मिली. सौरव ने कहा था कि स्वतंत्र को भाटिया ने दिमागी नक्सल कहा था. Read More
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
अमेरिका-ईरान जंग के बीच खार्ग आइलैंड के पास धमाकों की आवाज सुनाई देने की रिपोर्ट सामने आई है. रॉयटर्स ने ईरानी मीडिया के हवाले से तेल टैंकर से अमेरिकी जहाज की टक्कर की जानकारी दी. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
'यौन उत्पीड़न, फेक तस्वीरें और...', सिल्वर मेडल विजेता केया बनर्जी ने सुनाई आपबीती
आइपीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में डेडलिफ्ट में रजत पदक जीतने वाली केया बनर्जी को ऑनलाइन यौन उत्पीड़न और एआई डीपफेक तस्वीरों से निशाना बनाया गया. उन्होंने इसके बारे में बताया. Read More
2026 एशियन गेम्स: नीरज चोपड़ा के रिप्लेसमेंट का एलान, इस स्टार को मिली जगह
Asian Games 2026: नीरज चोपड़ा इंजरी के चलते सीजन के बाकी हिस्से से बाहर हो गए. वह एशियन गेम्स में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे. नीजर को कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज जीतने वाले यशवीर सिंह ने रिप्लेस किया. Read More
आज 5 सितंबर 2026, दही हांडी पर खास संयोग, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 5 September 2026: आज भाद्रपद कृष्ण नवमी तिथि और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More
एंटीलिया में जन्माष्टमी की धूम, कृष्ण भजनों पर झूम उठीं नीता अंबानी संग बहुएं
एंटीलिया में अंबानी परिवार ने जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में नीता अंबानी, ईशा अंबानी, श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट कृष्ण भजनों पर भक्तिभाव में नजर आईं. Read More