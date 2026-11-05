एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

नई दिल्ली स्टेशन पर अलग-अलग गेट से एंट्री, रिजर्व को नीला और जनरल को पीला दिवाली-छठ की भीड़ से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट के गेट अलग कर दिए गए हैं. रेलवे ने रिजर्व और जनरल यात्रियों के लिए अलग-अलग गेट और वन-वे मूवमेंट तय कर दिया है. Read More

नितिन गडकरी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, ‘ये शोभा नहीं देता कि PM मोदी के लिए...’ नितिन गडकरी ने राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सहयोगी पार्टियों के नेताओं पर लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह से हताश हो गए हैं. Read More

'मैं अरब से ज्यादा ''मानद भारतीय'' हूं', मिशिगन के नए सीनेटर अब्दुल अल सैयद का वीडियो वायरल मिशिगन के नए सीनेटर डेमोक्रेट अब्दुल अल सैयद ने भारत के कनेक्शन को लेकर एक प्रतिक्रिया दी थी, जिसकी क्लिप अब इंटरनेट पर वायरल हो रही है. मध्यावधि चुनाव में जीतने के बाद पहले मुस्लिम सीनेटर बने हैं. Read More

Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

भारत ने फाइनल में जापान को हराकर जीता खिताब, आखिरी क्वार्टर में पलटी बाजी भारत ने फाइनल में जापान को हराकर 2026 एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है. मैच के आखिरी क्वार्टर में बाजी पलटी. तीन क्वार्टर तक स्कोर 1-1 की बराबरी पर था. Read More

शान से फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 8-1 से रौंदा भारतीय हॉकी टीम ने 2026 एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली. सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण कोरिया को 8-1 से करारी शिकस्त दी. Read More

Dhanteras 2026: धनतेरस पर क्या न खरीदें? इन 7 चीजों की खरीदारी मानी जाती है अशुभ, जानें वजह और शुभ मुहूर्त Dhanteras 2026: धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने की परंपरा है, पर लोहा, कांच, नुकीली चीजें व काले कपड़े खरीदना अशुभ माना जाता है. जानिए परंपराएं, वर्जित सामानों की पूरी लिस्ट और पूजा का शुभ मुहूर्त. Read More