एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 5 मई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
SIP या पोस्ट ऑफिस? जानें किसमें इवेस्ट करना है बेहतर ऑप्शन, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं?
SIP or Post Office: क्या आप इनवेस्टमेंट के ऑप्शंस तलाश रहे हैं, लेकिन नहीं जानते कि कहां निवेश करना चाहिए? तो आइये बताते हैं पोस्ट ऑफिस में निवेश या SIP क्या बेहतर ऑप्शन है. Read More
अगर इस तरह से FASTag का किया इस्तेमाल तो हो जाएगा ब्लैकलिस्ट, जानें क्या है सही तरीका
FASTag Advisory: FASTag का गलत इस्तेमाल करने पर NHAI ने चेतावनी दी है कि वाहन ब्लैकलिस्ट हो सकता है और टोल पर परेशानी व जुर्माना लग सकता है. जानें फास्टैग का उपयोग कैसे करें? Read More
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
Chandigarh Airport: इंडिगो के विमान में कुल 198 यात्री, दो छोटे बच्चे और 6 क्रू सदस्य सवार थे. केबिन में धुआं भरने के बाद यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया था. Read More
'हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन...', प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर अमेरिका ने ईरान को दे दी खुली धमकी
Iran-US Tension: हेगसेथ ने साफ कहा है कि वॉशिंगटन व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है, लेकिन वह किसी बड़े या सीधे युद्ध की ओर नहीं बढ़ना चाहता. Read More
ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं
विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More
रिजेक्शन की वजह से खुली अनुष्का शर्मा की किस्मत, ऐसे मिला 'रब ने बना दी जोड़ी' में तानी का किरदार
अनुष्का शर्मा को लगातार रिजेक्शन मिले, लेकिन ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के स्क्रीन टेस्ट से उनकी किस्मत बदल गई. उन्हें इस मौके की उम्मीद भी नहीं थी. Read More
Akshat Raghuwanshi: वैभव सूर्यवंशी के बाद अब ये खिलाड़ी मचा रहा बवाल, पहली बॉल पर पहला छक्का, IPL में जोरदार डेब्यू
IPL 2026: LSG का नया खिलाड़ी अक्षत रघुवंशी ने आईपीएल में पहले ही गेंद पर पहला छक्का लगया है. Read More
बंगाल में BJP की जीत पर ये क्या बोल गए LSG के मालिक संजीव गोयनका, X पर लिखा पोस्ट वायरल
IPL फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मालिक संजीव गोयनका (Sanjiv Goenka) का जन्म कलकत्ता में हुआ था. उन्होंने पश्चिम बंगाल में BJP की जीत पर खुशी जताते हुए कहा कहा कि आशाएं फिर से जाग उठी. Read More
Rashifal 6 May 2026: वृषभ सहित 3 राशियों को मिल सकती है खुशखबरी, मेष से मीन तक जानें राशिफल
Rashifal 6 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और बुधवार का दिन मेष से मीन तक के राशिफल में जानें इस दिन आपका करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है. Read More
चेतावनी! 4 दिन लगातार ठप रहेगा SBI का कामकाज, देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, जानें तारीख
SBI Banking Services: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर्स को एक चेतावनी दी है. जिसके तहत बताया गया है कि बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से कामकाज 4 दिनों तक ठप रहने वाला है. Read More
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Source: IOCL